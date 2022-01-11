【新冠肺炎】全國昨本土確診增１１０宗，河南激增８７宗最多

《經濟通通訊社１１日專訊》國家衛健委公布，１月１０日，全國確診者新增確診１９２宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例８２宗，含８宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江

３宗，天津２宗，廣東２宗，河南１宗）；本土病例１１０宗（河南８７宗，其中許昌市７４宗

、鄭州市１１宗、安陽市２宗；陝西１３宗均在西安市；天津１０宗均在津南區）。無新增死亡

或疑似病例；新增治癒出院１３８宗。此外，新增無症狀感染５０宗，１１宗為本地個案；尚在

醫學觀察的無症狀感染者７２１宗（境外輸入６８１宗）。

境外輸入現有確診病例１１３０宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例１宗。截至１月

１０日，全國現有確診病例３４５８宗（其中重症病例２１宗），累計治愈出院病例９５８７４

宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０３９６８宗，現有疑似病例１宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例３０２６５宗。其中，香港特別行政區１２７９２宗（出

院１２２９６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１７３９４宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。



＊河南同時迎戰Ｏｍｉｃｒｏｎ、Ｄｅｌｔａ病毒＊



天津市的Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情擴散，河南安陽確認上周六（８日）檢出的兩宗核酸陽性個案

，均為感染Ｏｍｉｃｒｏｎ，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。據天津

市疾控中心對病毒溯源結果顯示，目前該市發現的４０宗陽性個案，均為感染Ｏｍｉｃｒｏｎ。

河南安陽也是天津津南區之後，內地第二個報告有Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株本土病例的地方。

而鄭州９城區將開展第六輪全員核酸檢測，本輪核酸檢測的取樣工作於１月１１日上午

９：００開始，１５：００完成採樣工作。檢測對象為金水區、二七區、中原區、管城回族區、

惠濟區，航空港區、鄭東新區、經開區、高新區等區域內所有居民。



＊深圳本土疫情為境外輸入引起＊



深圳市昨日宣布已經找到近日出現的新冠疫情源頭。深圳衛健委二級巡視員林漢城在記者會

上表示，本次疫情１號病例為從事國際貨物供應鏈工作，近期有境外物品的接觸史，綜合分析疫

情為境外輸入引起的本土疫情，暴露於境外新冠病毒污染物品引起感染的可能性大。深圳本輪一

共發現４宗病例，均感染Ｄｅｌｔａ變種病毒。

另外，據無錫疾控消息，江蘇無錫首次檢出Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株感染者，為境外輸入。

（ｃａ）

