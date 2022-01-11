  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2022 11:32

【數據前瞻】機構料上月ＣＰＩ漲幅回落至１﹒８％，ＰＰＩ增速緩

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局將於明日（１２日）公布１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數
據。據《路透》綜合逾３３家機構預估中值顯示，低基數效應消退、豬價漲幅收斂、蔬菜價格和
燃油價回落等多重因素下，預計內地１２月ＣＰＩ同比漲幅自上月觸及的１５個月高點回落至
１﹒８％（１１月ＣＰＩ同比漲２﹒３％）；ＰＰＩ同比增速放緩至１１﹒１％，主因礦產、能
源類等國內大宗商品價格有較大回落（１１月ＰＰＩ同比漲１２﹒９％）。
　　平安證券首席分析師鐘正生其在報告中引述數據表示，１２月農產品批發價格指數月度均值
環比下跌２﹒４％。其中，豬肉、水果、雞蛋和蔬菜四種農產品，１２月批發價均價的環比分別
為０﹒１％、３﹒３％、負４﹒９％和負９﹒１％。非食品價格方面，１２月國內成品油調降兩
次，汽油月度均價同比從４１﹒６％下滑至２５﹒７％，預計ＣＰＩ能源消費相關分項的同比也
將隨之走低。
　　至於ＰＰＩ，中金宏觀團隊分析，１２月ＰＰＩ同比或進一步回落至１１％，國內保供穩價
下，動力煤庫存修復，價格維持低位；成本回落，銅鋁等國內有色價格亦低位徘徊；北美原油增
產，在採暖季需求支撐下，國際油價較１１月底小幅反彈，依然較疲軟；１２月全月看，動力煤
、原油、有色價格均同比回落、環比負增。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞11/01/2022
【新冠肺炎】政府推新輪防疫抗疫基金　幼稚園小學周五或之前停課
大行報告11/01/2022
【大行炒Ｄ乜】大行點評ATMXJ　一表盡掌握
開市Good Morning11/01/2022
黃瑋傑：印尼進口煤炭佔中國用煤量低　未買電力股不宜追？
財經熱話11/01/2022
【虛幣世界】比特幣再次跌穿四萬關後反彈，聯儲放鷹影響情緒
財經熱話10/01/2022
3月加息喇!　銀行股全線造好匯控創近兩年高　仲有邊隻可留意?
中國故事10/01/2022
《神州經脈》奧密克戎殺入天津　世茂加快售資產　滬指年內首收漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金