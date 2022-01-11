【數據前瞻】機構料上月ＣＰＩ漲幅回落至１﹒８％，ＰＰＩ增速緩

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局將於明日（１２日）公布１２月ＣＰＩ及ＰＰＩ數

據。據《路透》綜合逾３３家機構預估中值顯示，低基數效應消退、豬價漲幅收斂、蔬菜價格和

燃油價回落等多重因素下，預計內地１２月ＣＰＩ同比漲幅自上月觸及的１５個月高點回落至

１﹒８％（１１月ＣＰＩ同比漲２﹒３％）；ＰＰＩ同比增速放緩至１１﹒１％，主因礦產、能

源類等國內大宗商品價格有較大回落（１１月ＰＰＩ同比漲１２﹒９％）。

平安證券首席分析師鐘正生其在報告中引述數據表示，１２月農產品批發價格指數月度均值

環比下跌２﹒４％。其中，豬肉、水果、雞蛋和蔬菜四種農產品，１２月批發價均價的環比分別

為０﹒１％、３﹒３％、負４﹒９％和負９﹒１％。非食品價格方面，１２月國內成品油調降兩

次，汽油月度均價同比從４１﹒６％下滑至２５﹒７％，預計ＣＰＩ能源消費相關分項的同比也

將隨之走低。

至於ＰＰＩ，中金宏觀團隊分析，１２月ＰＰＩ同比或進一步回落至１１％，國內保供穩價

下，動力煤庫存修復，價格維持低位；成本回落，銅鋁等國內有色價格亦低位徘徊；北美原油增

產，在採暖季需求支撐下，國際油價較１１月底小幅反彈，依然較疲軟；１２月全月看，動力煤

、原油、有色價格均同比回落、環比負增。（ｗｌ）

