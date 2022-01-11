《股林淘金－林家亨》三座大山壓汽車股

《股林淘金》中國汽車股的股價在踏入２０２２年１月份之後普遍向下，主要原因有三。

（一）中國新能源汽車的補貼在２０２２年１月１日起退坡３０％，令部分準買家趕及在

２０２１年１２月３１日之前購買汽車，故此預期今年１月份的新能源汽車銷售量或會停滯不前

，加上由上月尾開始中國的疫情反彈，個別小區有封區跡象，間接影響了汽車產業供應鏈。

（二）美國證監會對中國上市公司的審計新規定引發中資公司可能在美國退市，故此在美國

上市的三隻中概電車股在踏入２０２２年１月份之後都是反覆下跌，拖累沒有退市憂慮的比亞迪

（０１２１１）也被影響，一同下跌，汽車板塊短期面臨退潮壓力。

（三）近日美電車新貴Ｒｉｖｉａｎ首席執行官Ｒｏｄ Ｃｏｐｅｓ辭職，令其股價再度下

跌，昨天在美股的收市價是８１﹒４４元，比起上年１１月１２日筆者在著名財經平台上警告不

要再追入Ｒｉｖｉａｎ時，股價已下跌了３７％。當時筆者質疑該公司除了只有大股東和二股東

（Ａｍａｚｏｎ和福特汽車）在上市時的抬轎作用之外，公司業務前景是有很大的執行力風險

（ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ ｒｉｓｋ），除了１１月份福特汽車突然宣布退出與該公司合作產車之

外，現時首席執行官又宣布辭職，足以證明該公司的執行能力風險正在爆發，這或會引起其他投

資者對三、四線電車股的憂慮。

但比較中國所有新能源汽車股之中，比亞迪的執行能力風險是最低的，比亞迪現時的股價低

迷，只是屬於行業上淡季和旺季的調整，在基本面上仍然是非常良好的，估計度過了３月淡季之

後，其股價可能重拾升軌。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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