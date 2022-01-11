【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２２點子，報６﹒３７４０

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２點子，報

６﹒３７４０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒３７１８。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６８４，較上個交易日跌３１點子，上

個交易日報６﹒３６５３。

興業研究報告稱，春節前結匯盤建議在美元兌人民幣靠近區間上沿附近鎖定。上半年購匯敞

口建議在春節前鎖定，除遠期購匯外，低波動率時期買入看漲期權是較好的選擇。（ｊｔ）

