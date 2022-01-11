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即市新聞

11/01/2022 13:10

【ＦＯＣＵＳ】加息競猜「大冒險」，盯實低端加薪潮

　　【ＦＯＣＵＳ】１﹒８０８％，「聯儲大戰通脹」戲碼漸近高潮，１０年期美債殖利率周一
（１０日）再下一城，觸及近兩年高位。預測往績差強人意的高盛和摩通，雙雙玩起加息競猜「
大冒險」，納
指在急挫２﹒７％後復活，機構借ＧＡＭＭＡＴ再次割了一把散戶韭菜。
　　昨日重申「防止高通脹根深柢固」的聯儲主席鮑威爾，周二（１１日）稍後出席參議院聽證
會料
續「通脹鬥士」上身。而隨著美國幾近全民就業，此波推動通脹上衝的低端勞工加薪潮今年能否
持續，又會否逆轉需求端，美國消費者債務最新錄得２０年來最大單月增幅，信號值得留意。

＊高盛、摩通預測往績差強人意＊

　　聯儲３月加息預期甚囂塵上，七連升的１０年期美債殖利率一度突破１﹒８％，錄２０２０
年１月２１日以
來最高。高盛最新預期，聯儲今年可能３月、６月、９月、１２月各加息一次；摩通首席執行長
Ｊａｍｉｅ　Ｄｉｍｏｎ更指，「如果只加４次，我個人會感到驚訝」。不過，兩家大行過往的
預測記錄並不
標青，其２０１８年１２月雙雙押注聯儲２０１９年將加息４次，惟２０１９年實際為減息３次

　　儘管如此，激進加息「狼來了」之聲，拖累隔夜納指一度急挫２﹒７％，惟其後絕地反彈，
被稱
為ＧＡＭＭＡＴ的六大科技股龍頭除Ｍｅｔａ、Ａｍａｚｏｎ外，Ｇｏｏｇｌｅ、
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｐｐｌｅ、Ｔｅｓｌａ倒升收市。
指數一來一去幾無變動，但散戶恐就再次被機構割了把韭菜。
　　大行高吹美國加息周期集結號，最直接的基礎當屬近４０年高的通脹，市場普遍預期，將於
周三（１２日）揭盅的１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）或由１１月按年６﹒８％水平續攀至７
字頭。除了供應鏈瓶頸持續，通脹螺旋式上漲的最大威脅，被認為是由「偉大的辭職」推動的加
薪潮。

＊低端職位工資上漲趨勢現放緩＊

　　不過看真些，無論是「偉大的辭職」還是加薪潮，擔綱主角實際是大學學歷以下的低端職位
。據美國勞工統計局（ＢＬＳ）數據，在１１月創紀錄的４５０萬辭職人數中，來自休閒和酒店
業的就有
１００萬人；此外，去年第三季餐廳、酒吧、酒店員工平均工資錄按年升８﹒１％，大幅高於整
體薪酬１﹒５％的漲幅。
　　值得留意的是，ＢＬＳ的數據同時顯示，低端職位的工資上漲趨勢正在放緩；以腳投票倒逼

主加薪的趨勢在２０２２年能否持續，或成為後續通脹走勢的關鍵。美國經濟政策研究所
（ＥＰＩ）首席
經濟學家Ｈｅｉｄｉ　Ｓｈｉｅｒｈｏｌｚ就指，一旦新冠疫情帶來的勞動力供應抑制效應出現
在後視鏡中，將
有數百萬觀望者加入就業大軍。換言之，美國人正在賺取的創紀錄的高工資或在未來某個時候迎
來拐點。

＊消費者債務飆升或致投鼠忌器＊

　　另一佐證或來自激增的消費者債務（主要包括信用卡債務、學生貸款、汽車貸款）。聯儲最

數據顯示，其於１１月飆升３９９億美元至４﹒４１萬億美元，按年增１１％錄２０年最大單月
增幅。負債上升
或可理解為人們慷慨消費，但更可能是為借錢維持生計。
　　當每周３００美元聯邦失業救濟已成追憶，清償債務的唯一選擇恐指向更多人重返就業市場

而激進加息勢增加一眾卡奴的最低還款額及利息負擔，鮑叔會如何選擇？
　　回想他２０１２年１０月在ＱＥ３啟動後的一個月後，一邊表示對ＱＥ的擔憂，一邊道破天
機，「Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ　ｒｅａｌｌｙ　ｄｏ　ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ　ｎｏｗ　ｔｈａｔ
　ｗｅ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｔｈｅｒｅ　ｔｏ　ｐｒｅｖｅｎｔ　ｓｅｒｉｏｕｓ　
ｌｏｓｓｅｓ（投資者心知肚明，我們會保底）」，而當時他對市場預期資產負債表將接近４萬
億美元感到「ｕｎｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ」，現在回看注定得啖笑。

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