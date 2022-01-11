【ＦＯＣＵＳ】加息競猜「大冒險」，盯實低端加薪潮

【ＦＯＣＵＳ】１﹒８０８％，「聯儲大戰通脹」戲碼漸近高潮，１０年期美債殖利率周一

（１０日）再下一城，觸及近兩年高位。預測往績差強人意的高盛和摩通，雙雙玩起加息競猜「

大冒險」，納

指在急挫２﹒７％後復活，機構借ＧＡＭＭＡＴ再次割了一把散戶韭菜。

昨日重申「防止高通脹根深柢固」的聯儲主席鮑威爾，周二（１１日）稍後出席參議院聽證

會料

續「通脹鬥士」上身。而隨著美國幾近全民就業，此波推動通脹上衝的低端勞工加薪潮今年能否

持續，又會否逆轉需求端，美國消費者債務最新錄得２０年來最大單月增幅，信號值得留意。



＊高盛、摩通預測往績差強人意＊



聯儲３月加息預期甚囂塵上，七連升的１０年期美債殖利率一度突破１﹒８％，錄２０２０

年１月２１日以

來最高。高盛最新預期，聯儲今年可能３月、６月、９月、１２月各加息一次；摩通首席執行長

Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ更指，「如果只加４次，我個人會感到驚訝」。不過，兩家大行過往的

預測記錄並不

標青，其２０１８年１２月雙雙押注聯儲２０１９年將加息４次，惟２０１９年實際為減息３次

。

儘管如此，激進加息「狼來了」之聲，拖累隔夜納指一度急挫２﹒７％，惟其後絕地反彈，

被稱

為ＧＡＭＭＡＴ的六大科技股龍頭除Ｍｅｔａ、Ａｍａｚｏｎ外，Ｇｏｏｇｌｅ、

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｐｐｌｅ、Ｔｅｓｌａ倒升收市。

指數一來一去幾無變動，但散戶恐就再次被機構割了把韭菜。

大行高吹美國加息周期集結號，最直接的基礎當屬近４０年高的通脹，市場普遍預期，將於

周三（１２日）揭盅的１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）或由１１月按年６﹒８％水平續攀至７

字頭。除了供應鏈瓶頸持續，通脹螺旋式上漲的最大威脅，被認為是由「偉大的辭職」推動的加

薪潮。



＊低端職位工資上漲趨勢現放緩＊



不過看真些，無論是「偉大的辭職」還是加薪潮，擔綱主角實際是大學學歷以下的低端職位

。據美國勞工統計局（ＢＬＳ）數據，在１１月創紀錄的４５０萬辭職人數中，來自休閒和酒店

業的就有

１００萬人；此外，去年第三季餐廳、酒吧、酒店員工平均工資錄按年升８﹒１％，大幅高於整

體薪酬１﹒５％的漲幅。

值得留意的是，ＢＬＳ的數據同時顯示，低端職位的工資上漲趨勢正在放緩；以腳投票倒逼

僱

主加薪的趨勢在２０２２年能否持續，或成為後續通脹走勢的關鍵。美國經濟政策研究所

（ＥＰＩ）首席

經濟學家Ｈｅｉｄｉ Ｓｈｉｅｒｈｏｌｚ就指，一旦新冠疫情帶來的勞動力供應抑制效應出現

在後視鏡中，將

有數百萬觀望者加入就業大軍。換言之，美國人正在賺取的創紀錄的高工資或在未來某個時候迎

來拐點。



＊消費者債務飆升或致投鼠忌器＊



另一佐證或來自激增的消費者債務（主要包括信用卡債務、學生貸款、汽車貸款）。聯儲最

新

數據顯示，其於１１月飆升３９９億美元至４﹒４１萬億美元，按年增１１％錄２０年最大單月

增幅。負債上升

或可理解為人們慷慨消費，但更可能是為借錢維持生計。

當每周３００美元聯邦失業救濟已成追憶，清償債務的唯一選擇恐指向更多人重返就業市場

。

而激進加息勢增加一眾卡奴的最低還款額及利息負擔，鮑叔會如何選擇？

回想他２０１２年１０月在ＱＥ３啟動後的一個月後，一邊表示對ＱＥ的擔憂，一邊道破天

機，「Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ ｒｅａｌｌｙ ｄｏ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ ｎｏｗ ｔｈａｔ

ｗｅ ｗｉｌｌ ｂｅ ｔｈｅｒｅ ｔｏ ｐｒｅｖｅｎｔ ｓｅｒｉｏｕｓ

ｌｏｓｓｅｓ（投資者心知肚明，我們會保底）」，而當時他對市場預期資產負債表將接近４萬

億美元感到「ｕｎｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ」，現在回看注定得啖笑。

