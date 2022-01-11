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即市新聞

11/01/2022 14:43

【新冠肺炎】深圳龍崗：全區外賣、快遞、投遞等一律不得進入小區

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣東省深圳市本土新冠疫情再起，早前有４人確診。該市今日
再報告４宗感染病例，均在密切接觸者排查、重點人員管控中發現，初步判斷與之前的確診病例
屬於同一傳播鏈，本輪疫情累計有８宗個案。
　　新增病例已轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，臨床診斷待出。相關密切接觸者、次
密切接觸者及重點人員正在排查中，他們的居住、工作及相關重點區域已實施管控措施，活動過
的重點場所亦已進行消毒。
　　據微信公眾號「深圳龍崗發布」消息，深圳龍崗區疫情防控指揮部今天發通告：自１１日起
，龍崗區將吉華街道現有封控區、管控區以外區域調整為防範區，至此，布吉、阪田、吉華街道
除封控區、管控區外區域均為防範區，並進一步加強全區相關場所防控措施。

＊羅湖提升防控文體娛樂場所暫停開放＊

　　羅湖區疫情防控指揮部辦公室昨日發出通告，全區密閉場所關閉、學生兒童託管機構、線下
教育培訓機構暫停開放一周，所有外賣、速遞等一律不得進入小區。有關措施即日起至１月１６
日實施。
　　同時，全區要加強公共場所管控。封控區、管控區餐飲場所禁止堂食，其他區域的餐飲場所
落實測溫、掃碼、限制堂食人數（按最大接待能力的５０％實行），優先採用到店自取、外賣訂
餐方式。聚集性和密閉空間文體娛樂場所，包括桑拿、按摩、美容、棋牌室、麻將館、網吧、酒
吧、ＫＴＶ、電影院、健身房、體育館、游泳館等暫停開放一周。學生兒童託管機構、線下教育
培訓機構暫停開放一週。
　　全區從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展出、展銷促銷等聚集性活動，暫
停舉辦大型聚集性活動。市民少出門、不串門、不扎堆、不聚集。（ｃａ）

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