《匯市縱橫－蕭啟洪》無自由失自由

《匯市縱橫》「我無自由，我失自由，傷心痛心眼淚流……」相信這幾句耳熟能詳的歌詞充

分反映出大部分香港人的心聲。隨著空姐群組的不斷擴大，政府在上周宣布收緊防疫措施，當中

包括從上周五（７日）下午６時後，所有餐廳禁止堂食。在春節臨近的時候，傳來這個噩耗，確

實令餐飲業如墮冰窖。普羅大眾大多還興高采烈的慶祝新年，但在無情的Ｏｍｉｃｒｏｎ突襲下

急速冷卻。火熱的等待春節、等待通關的心情，也被Ｏｍｉｃｒｏｎ澆了一頭冷水！



香港自踏入２０２２年，共錄得２５２個感染個案，即每天３１﹒５個，仍以傳入個案為主

。空姐群組到目前有２８人確診感染，雖然沒有引起爆發性的個案，但出現了不明源頭的理貨員

感染，確實並未能讓大眾安心。眾所周知Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳染力極強，那感染人數理應按幾何

級數上升。但目前感染個案仍為線性上升態勢，要麼是政府的防疫工作及時阻止了病毒幾何上升

，要麼就是盛傳的第５波仍未爆發。可否過一個快樂的春節，相信還看疫情這周的發展。而我們

能配合的便是乖乖的儘快接種疫苗及暫時多留家中，減少不必要的聚會。



上周提及了新冠疫情的數據，至今新冠確診已急速上升至３億之眾，短短一周新增了

１０００萬人染疫！但筆者注意到病死人數進一步放緩，令總體的病死率進一步下跌約６個基點

至１﹒８２％。研究指出部分新冠疫苗有效防止Ｏｍｉｃｒｏｎ重症，重症少了自然對醫療系統

的負荷也減輕不少，死不怕、入院不怕，那剩下來就是怕隔離了。其實在談到新冠疫情時，朋友

們的討論均圍繞對隔離的恐懼。先不說隔離２１天，想到困在一個小小的房間內是何等的鬱悶，

聽說回內地隔離酒店通常是維亞納酒店，衛生環境並沒有保障，往往要看你的運氣。有些朋友在

談到隔離就眉頭皺，有些說吃的不濟，有些說房間衛生不濟，有些說房間有煙味，有些甚至要準

備睡袋，連廁紙可能也要自備，對一些生活有要求的讀者，這些可能是不可忍受的！筆者相信到

竹篙灣檢疫隔離亦不會好到那裡去，總之新冠不可怕，但隔離環境聞風喪膽。



２０２２開年便受到Ｏｍｉｃｒｏｎ的無情突擊，但股票市場還是表現理想，美國道瓊斯指

數一再創歷史新高，逼近２７０００點！同時，美國聯儲局在面對新的一浪Ｏｍｉｃｒｏｎ的爆

發並沒有準備隨時放寬貨幣政策來對應經濟下行的風險，取而代之是關注通脹的飆升，在去年底

宣布提早完結「收水」之後，又開始擺出隨時收緊貨幣政策的言論。市場從估計約３次的

２０２２年加息略微提升到３次多一點的預期。甚至有市場猜測年末前有可能縮表。



上周五跑出來的美國就業數據見非農職位增長未如市場預期，但失業率進一步下跌至

３﹒９％接近疫情前的水平。工資增長也是居高不下，仍然按４﹒７％年率增長，雖然較峰值下

降，但仍較疫前３％的增長要快。因此，對美國通脹仍需保持高度警覺！至於縮表，美聯儲在去

年９月開始「收水」以來，總資產其實仍然繼續上升，截至１月５日為８７６５７億美元，較去

年９月仍上升約４１７０億美元，對市場投放並未間斷。同時，銀行同業每天經美聯儲的逆回購

回籠資金從去年末的高位約１﹒９萬億回落至１﹒５３萬億，下降約３７００億美元。因此，淨

投放市場資金大約持平，這還沒有計算銀行同業在美聯儲的超額準備金，所以估計若縮表，初期

對市場流動性亦不會有太大的影響。



其實加息３次，聯邦基金利率至１％對控制近５％的通脹率相信作用不大，因此要麼市場預

期通脹將按美聯儲的預期回落，或利率需急速上升。若Ｏｍｉｃｒｏｎ真的會造成威脅，滯脹的

風險不能抹殺，到時恐怕美聯儲不知要加息對付通脹，還是減息救經濟！無自由失自由的可能是

美聯儲了！



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒３６８０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒３４８０，止蝕

１﹒３８００。

澳元：本周建議候低於０﹒７０８０水平買入澳元兌美元，目標０﹒７２８０，止蝕

０﹒６９５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



