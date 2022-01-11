《珠玉之論－陳鳳珠》內地將加大力度扶持中醫藥發展

《珠玉之論》國家醫療保障局、國家中醫藥管理局表示要充分發揮醫療保障制度優勢，支持

中醫藥傳承創新發展，並提出將中醫藥劑、互聯網中醫藥服務、中醫適宜技術等納入醫保範圍，

推進中醫醫保支付方式改革。意見提到將經國家談判納入醫保目錄的中成藥配備及使用納入監測

評估，並充分利用「雙通道」藥品管理機制，將參保患者用藥的渠道拓展至定點零售藥店，確保

更全面保障參保群眾的用藥需求。



早前，國家醫療保障局公布２０２１年國家醫保藥品目錄調整結果，並於今年生效，調整後

國家醫保藥品目錄內藥品總數為２８６０種，其中中成藥為１３７４種，當中包括中藥飲片

８９２種。今次中醫藥管理局發布的要求，提到按規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機

構中藥制劑等納入醫保藥品目錄，加大對中醫特色優勢醫療服務項目的傾斜力度。



另外，意見亦要求完善適合中醫藥特點的支付政策，強醫保總額預算管理，根據中醫醫療機

構的特點合理確定總額指標，加大對基層醫療衞生機構展開中醫藥服務的支持力度。要求將符合

條件的中醫醫藥機構納入醫保定點，將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點

範圍，將適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付範圍。相信將會有更多中醫藥品、技術及

服務被納入醫保支付範圍，有助推動未來中醫藥的發展。同時，國家中醫藥管理局將上海、浙江

、江西、山東、湖南、廣東及四川等七個省份列為首批獲准建設國家中醫藥綜合改革示範區，以

鼓勵中醫藥服務模式、產業發展、質量監管等方面先行先試。



除內地政策扶持中醫藥行業外，近期中藥價格亦顯著調高，去年１２月，內地近八成的中藥

材價格有所上升，導致中成藥亦加價１０％至２０％。而去年下半年開始已有部分下游中成藥生

產企業提前囤貨，相信在需求增加下，中藥價格走勢或有支持。《安里資產管理有限公司投資組

合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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