【新冠肺炎】美孚新邨第五期完成強檢，無人確診

《經濟通通訊社１１日專訊》荔枝角美孚新邨第五期蘭秀道５－７號有住戶初步確診，大廈
被圍封強檢，強檢行動已經完成，約３４０名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案。
政府派員到訪約１５０戶，當中約１５戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離
的住戶。
衞生防護中心指大廈一名５２歲男住戶初步確診，他於北角中信証券工作，是國泰
（００２９３）空姐母親群組確診者的同事，上周六獲安排到竹篙灣檢疫。（ｃｌ）
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