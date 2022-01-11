微博（９８９８）張勇辭董事，阿里巴巴（９９８８）董本洪任董事

《經濟通通訊社１１日專訊》微博－ＳＷ（０９８９８）公布，張勇辭任董事，而現任阿里

巴巴－ＳＷ（０９９８８）首席市場官董本洪已獲委任為董事，均於昨日生效。

該集團指，董事確定董本洪具備合資格繼任張勇職位的資質與經驗，且委任董本洪擔任符合

該集團最佳利益。董本洪加入阿里巴巴集團前，擔任ＶＭＬ中國的首席執行官並在百事可樂擔任

大中華區市場副總裁。（ｗｈ）

