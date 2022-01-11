泰加（０６１６１）考慮申請覆核和擱置全資附屬泰加保險被接管

《經濟通通訊社１１日專訊》泰加保險（０６１６１）與安山金控（０００３３）聯合公布

，泰加保險已取得法律意見，正考慮向保險事務上訴審裁處申請覆核以及緊急申請擱置有關保險

業監管局發出的指示，即全資附屬泰加保險有限公司事務、業務及財產均由德勤﹒關黃陳方會計

師行之黎嘉恩及甘仲恒管理，後者成為共同及各別經理。

泰加保險與安山金控董事會注意到，若干失實指控之新聞報道已在網上流傳及╱或發布，指

泰加保險有限公司向ＮＢＬ存入的約１２億元資金，實際上存入一個名為「Ａｍｂｅｒ

ＨｉｌｌＥＳ Ｃｕｒｒｅｎｃｙ Ａｒｂｉｔｒａｇｅ Ｆｕｎｄ ＳＰ」之海外基金，實際

上試圖暗示董事吳宇透過將泰加保險有限公司的大量資金及資產投資於Ａｍｂｅｒ Ｈｉｌｌ

ＥＳ Ｆｕｎｄ（ＡＨＥＳ），ＡＨＥＳ為吳宇擁有之私人公司集團，因而存在利益衝突及╱或

其他不當行為。安山金控已向ＡＨＥＳ與吳宇擁有的ＡＩＦ Ｃｕｒｒｅｎｃｙ

Ａｒｂｉｔｒａｇｅ Ｆｕｎｄ基金的獨立董事作查詢，確認並無收到ＮＢＬ約１２億元用作申

購基金的任何份額。泰加保險及安山金控均保留對散播虛假或未經證實消息之任何一方採取法律

行動權利。



＊泰加保險兩人辭任執董＊



另外，該集團指，陳日威及穆宏烈各自辭呈執行董事，自本月９日生效。陳日威辭任後繼續

擔任行政總裁，乃經過與管理層討論，他需投放更多時間以履行行政總裁職務，而穆宏烈已確認

其辭任執行董事乃由於健康狀況正轉差。兩人各自確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與辭任

有關事宜須提請股東垂注。（ｗｈ）

