【北水炒Ｄ乜】淨買入４２﹒６億人幣，買騰訊沽潤電

《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）周一（１０日）恒指高開３０點，報

２３５２３點。最高升２９７點報２３７９０點，最低跌９４點報２３３９９點。恒指收報

２３７４６點，升２５３點或１﹒０８％。

按額度計算，北水全日淨買入４２﹒６億元人民幣，增加９％。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊控股（００７００）、融創中國（０１９１８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多

的依次是華潤電力（００８３６）、比亞迪股份（０１２１１）、信達生物（０１８０１）。

主板成交１３８７﹒４６億元減少５﹒８％。其中港股通成交３３１﹒１億元，佔總成交

２３﹒９％。

騰訊控股升２﹒３％報４５３﹒２元，北水淨買入８﹒４億元；融創中國升１２﹒１３％報

１２﹒０２元，北水淨買入５﹒７億元；中國移動升１﹒２１％報５０﹒３元，北水淨買入

３﹒６億元。



＊印尼暫停煤炭出口打擊電力股＊



據《路透社》早前報道指，印尼因家用電煤炭供應非常緊張，宣布將於今個月內暫停煤炭出

口，而印尼為中國最大煤炭進口國。據內媒報道，已經有２０多個省上調高峰時段的電價上限，

在高峰時段最大升幅去到七成。據報，加電價省份不乏工業重鎮，如江蘇、山東、陝西等。

華潤電力跌１﹒４８％報２０元，北水淨賣出３﹒８億元；比亞迪股份跌０﹒６５％報

２４５﹒６元，北水淨賣出２﹒８億元；信達生物升６﹒４７％報４２﹒８元，北水淨賣出

１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒３８

融創中國 （０１９１８） ５﹒６９

中國移動 （００９４１） ３﹒５９

快手 （０１０２４） ２﹒５３

美團 （０３６９０） ２﹒１５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華潤電力 （００８３６） －３﹒７７

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒７６

信達生物 （０１８０１） －１﹒６０

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３６

吉利汽車 （００１７５） －０﹒９１

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