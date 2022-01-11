【北水炒Ｄ乜】淨買入４２﹒６億人幣，買騰訊沽潤電

《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）周一（１０日）恒指高開３０點，報
２３５２３點。最高升２９７點報２３７９０點，最低跌９４點報２３３９９點。恒指收報
２３７４６點，升２５３點或１﹒０８％。
按額度計算，北水全日淨買入４２﹒６億元人民幣，增加９％。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、融創中國（０１９１８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多
的依次是華潤電力（００８３６）、比亞迪股份（０１２１１）、信達生物（０１８０１）。
主板成交１３８７﹒４６億元減少５﹒８％。其中港股通成交３３１﹒１億元，佔總成交
２３﹒９％。
騰訊控股升２﹒３％報４５３﹒２元，北水淨買入８﹒４億元；融創中國升１２﹒１３％報
１２﹒０２元，北水淨買入５﹒７億元；中國移動升１﹒２１％報５０﹒３元，北水淨買入
３﹒６億元。
＊印尼暫停煤炭出口打擊電力股＊
據《路透社》早前報道指，印尼因家用電煤炭供應非常緊張，宣布將於今個月內暫停煤炭出
口，而印尼為中國最大煤炭進口國。據內媒報道，已經有２０多個省上調高峰時段的電價上限，
在高峰時段最大升幅去到七成。據報，加電價省份不乏工業重鎮，如江蘇、山東、陝西等。
華潤電力跌１﹒４８％報２０元，北水淨賣出３﹒８億元；比亞迪股份跌０﹒６５％報
２４５﹒６元，北水淨賣出２﹒８億元；信達生物升６﹒４７％報４２﹒８元，北水淨賣出
１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒３８
融創中國 （０１９１８） ５﹒６９
中國移動 （００９４１） ３﹒５９
快手 （０１０２４） ２﹒５３
美團 （０３６９０） ２﹒１５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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華潤電力 （００８３６） －３﹒７７
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒７６
信達生物 （０１８０１） －１﹒６０
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３６
吉利汽車 （００１７５） －０﹒９１
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