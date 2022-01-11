《日入而息》中海油擬派特息兼回購，幼稚園及小學周五前停面授課

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭稱全港幼稚園及小學周五或之前暫停面授課；洪為民派對賓客遠超餐廳容量，將公布調查結

果；確認崇光售貨員感染源頭，超市理貨員感染未明；科興接種年齡降到５至１１歲，重開兩接

種中心；落實第五輪防疫抗疫基金，本周五宣布詳情

中海油（００８８３）指全年股息不低於０﹒７元，擬派上市２０周年特別息兼回購；中海油料

今年全球石油需求恢復至疫情前，料油價於７０美元以上

周大福（０１９２９）第三財季零售值升３１﹒１％，港澳同店銷售增１４﹒４％

傳越秀房產信託（００４０５）以每單位不低於３﹒２元供股，籌１３﹒３億元

本港新增２１宗確診，其中８宗本地感染

傳香港機場將禁止「高風險」過境旅客

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收７點報２３７３９，科指跌５點報５６１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

地產股摔倒市況轉差，滬指收跌０﹒７％逾月收市新低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊突破阻力有機挑戰１﹒３７

歐元最新報１﹒１１３３６╱４０，日圓最新報１１５﹒３６╱３８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團（０３６９０）公布共享單車指紋解鎖專利

騰訊（００７００）ＰＵＢＧ及王者榮耀去年包攬全球手遊榜冠亞軍；企業微信活躍用戶１﹒８

億，騰訊會議用戶超２億

雲頂（００６７８）全資附屬申請破產，將觸發近２８億美元融資違約

傳老虎對沖基金去年跌７％，５年來首度虧損

渣打（０２８８８）跨境理財通已見積極回應，銀行業數碼轉型加快

傳銀娛（０００２７）首推針對荷官「肥雞餐」，最多可一次過獲２７萬澳門元

匯豐於香港完成首筆可持續發展表現掛勾貿易融資

中海油（００８８３）指全年股息不低於０﹒７元，擬派上市２０周年特別息兼回購

永泰生物（０６９７８）不知悉有關股價變動的任何原因

石藥集團（０１０９３）治療腫瘤藥物獲藥監局頒發藥品註冊批件

恒地（０００１２）長沙灣映築最快周內開價，農曆年假期前開售

東曜藥業（０１８７５）附屬與科興簽訂海外市場獨家商業化許可合作協議

石四藥（０２００５）抗生素藥物取得藥監局藥品生產註冊批件

晨訊科技（０２０００）去年收入按年跌１８％至７﹒６４億元

萊蒙國際（０３６８８）去年預售額按年升５２％至１７﹒１億元

周大福（０１９２９）第三財季零售值升３１﹒１％，港澳同店銷售增１４﹒４％

漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰增持８６﹒８萬股，涉約１３﹒７１萬元

小鵬汽車（０９８６８）因新能源車補貼退坡，全系加價數千人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中鐵（００３９０）今年首期公司債券票息為２﹒９３％及３﹒２８％

富力地產（０２７７７）以約１億美元要約購回美元票據

中國光大水務（０１８５７）建議於中國內地發行第二期超短期融資券

中廣核電力（０１８１６）完成本年度第一期超短期融資券發行

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

順風清潔能源（０１１６５）澄清集團成員非訴訟一方，公司運作正常

天韻國際（０６８３６）「鳴鳳之珠」水果顆粒首批產品獲茶飲連鎖店訂購

新力控股集團（０２１０３）去年合同銷售金額跌２８％至８１４﹒９億元人民幣

「２０恒大０１」今年第一次持有人會議投票期將延長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

廣電總局表示清理快手等平台內違規短視頻帳號３８萬個

信証表示今年或增發特別國債總規模超１萬億以穩增長

住建部表示「十四五」期間計劃新增６５０萬套保障住房

多地重大項目批量開工，逾３萬億元人民幣投資撐經濟

過去一月基金公司自購９﹒８億元旗下產品，華夏最多

銀保監肖遠企稱寬鬆政策退出的把握至關重要

中證監表示支持符合條件內地企業赴港上市融資

人行開展１００億逆回購操作，零投放零回籠

王毅稱「債務陷阱論」企圖使非洲永遠陷貧困落後陷阱

２０２１年上汽通用五菱累計實銷達１７６萬輛

上海金融法院發布證券糾紛示範判決機制２﹒０版

浦東新區將力爭五年內經濟總量達２萬億元人民幣

深圳推今年首個新盤僅售出一套，入場費不足５００萬元

北京冬奧組委表示目前沒有封城的打算

機構料上月ＣＰＩ漲幅回落至１﹒８％，ＰＰＩ增速緩

需求減弱疊加高基數，機構料１２月進出口增速均回落

業內人士表示信託業今年大概率續壓降２０％融資類信託

阿里巴巴達摩院報告：十大科技趨勢涉人工智能、芯片等領域

外交部表示土耳其、伊朗外長於周三及周五訪問中國

厄瓜多爾總統擬下月訪華談判債務問題

中國今年地方政府新增專項債額度據報與去年持平

中青寶等成為移動通信聯合會元宇宙委員會首批成員

內地速遞企業春節提供服務，安排員工輪崗值班

國辦表示做好跨周期調節穩外貿，加大出口信貸支持力度

中印軍長級會談舉行在即，傳印方擬放寬中國投資限制

美國務卿批中國制裁美宗教自由委員會成員

英特爾致供應商信函不再有涉疆論述，強調禁強迫勞動

大眾中國ＣＥＯ表示與華為合資公司無任何可確認消息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒３％，報１８２８８點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

前支聯會秘書蔡耀昌「有利害關係人士」身分被終止

第七屆立法會明日舉行首次會議

金管局再延長「預先批核還息不還本」貿易融資計劃

還款期９０天

陳茂波稱與內地合作考慮擴跨境理財通深度及廣度

深股通額度全日用流走近９億元，外資結束兩日淨流

入；滬股通額度全日用８億元，外資流出４０億元

林大輝建議將海洋公園用地改建超級大學城

澳門爭取年內完成維護國家安全的法律修法工作

陳德霖稱本港在ＥＳＧ中扮演重要角色，前景充滿機

遇

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增２１宗確診，其中８宗本地感染

傳王詩雅飲酒場所是干諾道西１５５號，至少有兩食

肆；生日宴染疫者曾到干諾道西１５５號，屬私人地

方

傳香港機場將禁止「高風險」過境旅客

內蒙古發現一宗疑似陽性，為天津返回人員

全國昨本土確診增１１０宗，河南激增８７宗最多

唐英年稱全力支持林鄭嚴肅跟進生日派對事件

工聯會料７０萬僱員受影響，歡迎新一輪防疫抗疫基

金

日本延長禁止外國人入境政策至２月底，惹商界不滿

曾祈殷稱衞生防護中心追蹤模式出現滯後

林鄭稱全港幼稚園及小學周五或之前暫停面授課；洪

為民派對賓客遠超餐廳容量，將公布調查結果；確認

崇光售貨員感染源頭，超市理貨員感染未明；科興接

種年齡降到５至１１歲，重開兩接種中心；落實第五

輪防疫抗疫基金，本周五宣布詳情

林鄭承認曾出席婚禮聚會，強調當時未爆發新一波疫

情

深圳龍崗表示全區外賣、快遞、投遞等一律不得進入

小區

理大料Ｏｍｉｃｒｏｎ發病風險增，並擴至沙田觀塘

等

美孚新邨第五期完成強檢，無人確診

ＳｍａｒＴｏｎｅ為竹篙灣強制隔離特選客戶安排免

費５Ｇ寬頻服務

馬會表示跑馬地馬場百萬廂房今起停業，因初確者曾

到訪

俄駐華大使表示俄中互認新冠疫苗接種證明尚需時日

港大下周一起規定師生訪客須完成打針或每周檢測

楊潤雄稱暫停面授課堂決定不容易，但有必要加強防

疫

理大基因排序證實國泰空少傳染藥房老闆一家

中環榮源茶行女子確診，有確診者曾到北角Ｆｉｔ２

４

屯門博愛醫院千禧小學暫停面授課堂，因小六生初確

本周五起阿塞拜疆非港人禁入境

田北辰批評機組人員家居監察形同虛設，促特首交代

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

