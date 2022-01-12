【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜，一文盡覽分析重點

《經濟通通訊社１２日專訊》中海油（００８８３）日前公布２０２２年度經營策略及發展

計劃概要。多家大行發表報告，普遍對集團宣派特別息、承諾２０２２－２４年派息比率不低於

４０％，以及今年的股票回購計劃感到驚喜。雖然特別股息和股票回購的金額等細節尚未披露，

但相信市場對此也感振奮，並因管理層對股東價值的承諾而受到鼓舞。

不過，眾行未有為此而調升中海油的評級及目標價，看法較牛的大摩予目標價１３元，瑞銀

亦重申目標１２﹒５元，而大和則續看９元。

中海油今早裂口高開逾一成後升勢稍有回順，半日收漲７﹒９４％，報９﹒２５元。

自２０２１年初美國制裁實施以來，中海油股價持續低迷，花旗認為集團派息及回購計劃正

正反映了管理層支持股價的強烈意願，相信會成為股價近期的正面催化劑。而大摩認為，上述的

派息承諾是建基於集團對未來數年國際油價將處於每桶６５－７０美元的正面看法。

對於今年中海油的淨產量目標為６億至６﹒１億桶油當量，分析大多認為超出其原定預期；

而今年９００至１０００億元的實際資本支出指引則低於個別大行的預測，摩通指出，集團透過

提升勘探開發的成功率、優化新項目的設計，並力求在較低時間完成項目，以提高整體資本支出

的成效，認為其控制成本的工作理想。（ａｃ）



表列大行對中海油最新目標價及評級：

大行 目標價（元） 評級 分析重點

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摩根士丹利 １３ 增持 明確且優厚的派息取態將成股價近期正面催化

瑞銀 １２﹒５ 買入 產量指引超預期，資本支出指引卻較預期低

花旗 １１﹒９ 買入 派息回購計劃支撐遭美國制裁後持續低迷的股價

匯豐環球研究 １１﹒６ 買入 去年產量料超指引，特別息令人振奮

摩根大通 １１ 增持 今年產量指引勝預期，控制成本理想

大和 ９ 優於大市 產量、資本支出指引符預期

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