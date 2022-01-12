《油金掠影》原油供應緊張致價格上升，鮑威爾言論刺激金價

《經濟通通訊社１２日專訊》油價升破８０元關口，由於部分國家缺乏石油產量，令

ＯＰＥＣ供應沒有達到ＯＰＥＣ＋早前議定的水平，其中利比亞將暫停Ｅｓ Ｓｉｄｅｒ港的出

口，使石油生產中斷提並提振了油價。據路透社引述美聯儲主席鮑威爾預計Ｏｍｉｃｒｏｎ對經

濟影響將是短暫，消息利好油價。

布蘭特原油期貨結算價漲２﹒８５美元，報每桶８３﹒７２元，升幅３﹒５２％。紐約期油

升２﹒９９元，報每桶８１﹒２２元，升幅３﹒８％。



＊鮑威爾發表證詞後美元下跌，金價重上１８００美元關＊



美債息率從近日的高位回落，美元微跌為金價提供支撐。美聯儲主席鮑威爾在國會作證時稱

，不會在收緊貨幣政策方面做出任何評論，目前仍在辯論之中。投資者現正關注美國周三公布的

核心消費者物價指數（ＣＰＩ）數據，預計１２月核心ＣＰＩ同比將上升。現貨金升１％至每盎

司１８１９﹒５８美元。紐約期貨漲１﹒１％，報每盎司１８１８﹒５０美元。

其餘貴金屬方面，白銀漲１﹒３％，報每盎司２２﹒７５美元，鉑金升３﹒３％至報每盎司

９７１﹒１１美元，鈀金升０﹒３％至每盎司１，９１７﹒３８美元。（ｈｌ）

