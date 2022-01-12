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12/01/2022 07:50

《匯市走勢》鮑威爾對參議院言論未如預期鷹派，美元走軟

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾並未如外間預期般，在周二的參議院銀
行委員會提名確認聽證會，發表更為鷹派的言論。美股轉趨活躍，美元應聲走軟，
　　市場預期英倫銀行進一步加息，英鎊兌美元升０﹒３６％至１﹒３６３３，是近１０周高點
。歐元兌美元報１﹒１３６９。澳元兌美元報０﹒７２１０。紐元兌美元報０﹒６７８７。美元
兌加元報１﹒２５７１。美元兌日圓報１１５﹒２９。美元兌瑞郎報０﹒９２３６。美匯指數在
紐約尾盤跌０﹒３２％，報９５﹒６２７。美匯指數今年來從聯儲局升息預期中獲得支撐，但一
直無法突破去年１１月底觸及的１６個月峰值。
　　鮑威爾周二晚赴參議院，參加銀行委員會提名確認聽證會。雖然他指出美國經濟不再需要高
度寬鬆政策，但並未表示會提前於３月加息。他指出，雖然聯儲局轉向貨幣政策正常化，但仍在
辯論如何縮減將近９兆美元的資產負債表，可能需要二到四次會議的討論時間。
　　鮑威爾同時指出通脹壓力將持續到今年年中，聯儲局將於３月完成縮減購債，年內將加息。
分析指，雖然他在縮表和壓抑通脹方面發聲，但在措詞上又非常謹慎地維持平衡，未如外間預期
激進。（ｊｆ）
　

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