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12/01/2022 08:35

《盤前攻略》隔晚美股中概股造好，港股料高開近３５０點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾周二晚赴參議院，參加銀行委員會提名
確認聽證會。雖然他指出美國經濟不再需要高度寬鬆政策，但並未表示會提前於三月加息。投資
者暫時鬆口氣，科技股續上揚，納指升２１０﹒６２點。
　　鮑威爾表示通脹壓力將持續到今年年中，聯儲局將於３月完成縮減購債，年內將加息，今年
晚些時候開始縮減資產負債表。分析指出，雖然他在縮表和壓抑通脹方面發聲，但在措詞上又非
常謹慎地維持平衡，減緩市場對聯儲局可能會採取激進緊縮政策的擔憂。
　　納指收市報１５１５３﹒４５點，升１﹒４１％。道指亦升１８３﹒１５點，或０﹒５１％
，報３６６２５２﹒０２點。標普５００升４２﹒７８點，或０﹒９２點，報４７１３﹒０７點
。５大科技股皆上升。特斯拉亦上漲０﹒５９％，至每股１０６４﹒４０美元。

＊夜期、ＡＤＲ報升＊
　　
　　恒指夜期升２９１點報２３９９４點，ＡＤＲ港股比例指數升３４７點報２４０８６點。美
團（０３６９０）ＡＤＲ較港股升４﹒１８％，折合約２１６﹒７港元。騰訊（００７００）
ＡＤＲ較港股升２﹒８８％，折合約４７３﹒２３港元。阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股
升２﹒５７％，折合約１２８﹒８２港元。
　　石油股ＡＤＲ都造好。中石油（００８５７）ＡＤＲ較港股升２﹒４５％，折合約３﹒７９
港元；中石化（００３８６）ＡＤＲ較港股升２﹒１１％，折合約３﹒９６港元。匯控
（００００５）ＡＤＲ就較港股升１﹒２４％，折合約５２﹒５９港元。

＊藥明生物或續好＊

　　夜期及ＡＤＲ均升超過２９０點，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２４０３７點
，升３４８﹒６點或１﹒４７％，預示本日港股或高開近３５０點。
　　隔晚多隻美股中概股造好，科技股京東揚１０﹒２９％，阿里巴巴、網易、百度都升逾２％
；汽車股理想、小鵬就升８﹒２４％及７﹒３４％，相信有助帶動本港中概股股價，港股有望終
止下跌。從日線圖看，恒指１４天ＲＳＩ逐步回升，１０天線微微升穿２０天線，加上ＭＡＣＤ
牛差距開始擴闊，港股短期內仍有上升空間。
　　個股方面，藥明生物（０２２６９）股價近日保持強勢，目前升穿２０天線，逐步收復前失
，ＭＡＣＤ牛差距亦轉好。畢竟股價早前已跌至去年３月份的水平，近日北水亦沒有再重力沽藥
明，料短期走勢向好，目標可留意去年底的高位９３﹒８元。（ｅｒ）

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