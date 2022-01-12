《盤前攻略》隔晚美股中概股造好，港股料高開近３５０點

《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾周二晚赴參議院，參加銀行委員會提名

確認聽證會。雖然他指出美國經濟不再需要高度寬鬆政策，但並未表示會提前於三月加息。投資

者暫時鬆口氣，科技股續上揚，納指升２１０﹒６２點。

鮑威爾表示通脹壓力將持續到今年年中，聯儲局將於３月完成縮減購債，年內將加息，今年

晚些時候開始縮減資產負債表。分析指出，雖然他在縮表和壓抑通脹方面發聲，但在措詞上又非

常謹慎地維持平衡，減緩市場對聯儲局可能會採取激進緊縮政策的擔憂。

納指收市報１５１５３﹒４５點，升１﹒４１％。道指亦升１８３﹒１５點，或０﹒５１％

，報３６６２５２﹒０２點。標普５００升４２﹒７８點，或０﹒９２點，報４７１３﹒０７點

。５大科技股皆上升。特斯拉亦上漲０﹒５９％，至每股１０６４﹒４０美元。



＊夜期、ＡＤＲ報升＊



恒指夜期升２９１點報２３９９４點，ＡＤＲ港股比例指數升３４７點報２４０８６點。美

團（０３６９０）ＡＤＲ較港股升４﹒１８％，折合約２１６﹒７港元。騰訊（００７００）

ＡＤＲ較港股升２﹒８８％，折合約４７３﹒２３港元。阿里巴巴（０９９８８）ＡＤＲ較港股

升２﹒５７％，折合約１２８﹒８２港元。

石油股ＡＤＲ都造好。中石油（００８５７）ＡＤＲ較港股升２﹒４５％，折合約３﹒７９

港元；中石化（００３８６）ＡＤＲ較港股升２﹒１１％，折合約３﹒９６港元。匯控

（００００５）ＡＤＲ就較港股升１﹒２４％，折合約５２﹒５９港元。



＊藥明生物或續好＊



夜期及ＡＤＲ均升超過２９０點，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２４０３７點

，升３４８﹒６點或１﹒４７％，預示本日港股或高開近３５０點。

隔晚多隻美股中概股造好，科技股京東揚１０﹒２９％，阿里巴巴、網易、百度都升逾２％

；汽車股理想、小鵬就升８﹒２４％及７﹒３４％，相信有助帶動本港中概股股價，港股有望終

止下跌。從日線圖看，恒指１４天ＲＳＩ逐步回升，１０天線微微升穿２０天線，加上ＭＡＣＤ

牛差距開始擴闊，港股短期內仍有上升空間。

個股方面，藥明生物（０２２６９）股價近日保持強勢，目前升穿２０天線，逐步收復前失

，ＭＡＣＤ牛差距亦轉好。畢竟股價早前已跌至去年３月份的水平，近日北水亦沒有再重力沽藥

明，料短期走勢向好，目標可留意去年底的高位９３﹒８元。（ｅｒ）

