《缸邊隨筆－石鏡泉》「斬柴」可發達原因

《缸邊隨筆》昨文謂「斬柴」（沽空女股神Ｗｏｏｄ的基金）也可發達，原因今日講。



其實這個原因筆者已在２０２１年１１月１９日文《美債息後向》和２０２２年１月４日文

《Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ Ｔｗｏ央行：２０２２年版（一）》講過了，下為撮載。



美債息後向為何？一個字：升。原因？通脹升。結果：股跌，尤其是仍燒錢、未賺錢的科技

股將跌、跌、跌。



今年５、６月間，筆者有文謂科技股價，可能會折半、折半、再折半。此即１００元的股，

折半是５０元，再折半便是２５元了。這個大話西遊的估計，雖不中，亦不遠。為甚麼估得這麼

狠？



棄如敝屣時，就必然這樣。為甚麼年初時人見人愛的科技股，今時會被投資者遺棄？簡單，

無投資者喜蝕本貨。



今年中，已看到美通脹上升苗頭，美儲局一直謂通脹只屬暫時，美儲局主席鮑威爾力持此議

，直到最近一周才轉口風，投資者如依鮑威爾之言，不考慮他因政治原因，而口是心非，就會今

時陷入困境。嗶哩嗶哩（０９６２６）前日公布業績，人人都謂不俗，業務有增長，不過仍無盈

利，結果就是被沽到開巷。如放在年前，科技股只要業務有增長，就可以繼續燒銀紙，因為燒到

市場只剩你一個時，就可以Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ。這是個低息、銀紙唔使本、銀

紙不值錢時的情況，當息口趨升，銀紙值錢時，投資者就會諗過度過，不賺錢的股，一定不在優

先考慮之列。



不少投資者仍認為，美儲局仍未加息，目前也只是減少買債，要到明年６月才完全停止買債

。之後尚可能要等一個時期才會加息，所以今時買股，持股仍是安全的。



如果你家財萬貫，美儲局這個慢郎中之舉，真不成困擾。假設一位今時月入６０萬的打工仔

，老闆告知，每月出糧減少１０萬，６個月後減至０，這位打工仔會怎安排他第一個５０萬元的

糧？仍亂花，還是因住來花，只要一因住花，市場的資金就會緊，市場就會有未見息加而有加息

的結果。詩話：山雨欲來風滿樓。如仍不醒覺，到：夜來風雨聲，花落（輸錢）知多少。這能怨

誰？



２０２１年１１月１８日，道指下跌２１１﹒１７點，跌幅０﹒５８％，報

３５９３１﹒０５點；標普５００下跌１２﹒２３點，跌幅０﹒２６％，報４６８８﹒６７點；

納斯達克綜合指數下跌５２﹒２８點，跌幅０﹒３３％，報１５９２１﹒５７點。



上列會否標誌着美股的一個轉捩點？



促使１１月１８日的跌市，市場給出的原因多樣，美零售數據與通脹、美政府停擺危機、美

儲局主席下任人選，但沒有提及的是：美儲局開始減少買債，今周五的期權結算。



作為個投資人，你會更關注哪幾項？應是後兩項吧！



＊美通脹不是暫時性＊



在２００８年金融危機後成立的美國財政部金融研究辦公室－－旨在研究美國整個金融體系

的風險

，於今周三（即前日）表示：通貨膨脹、貨幣政策、網絡攻擊、變種的新冠病毒，可能會增加美

國金融系統的風險。



網絡攻擊、變種新冠病毒的非經濟因素，投資者無得預期。但通脹、貨幣政策（減買債、收

水、加息）均屬經濟因素，如投資者不作預期、處理，是自己找死。



美國的通脹再不能言暫時性了。



美國最大的肉商Ｔｙｓｏｎ，將要加價，亞馬遜早已加了價，這些物價加了之後，是難回跌

下來。



美國工人月均收入４，５００美元未扣稅，醫保等，供樓╱租金升了，平均月費１７００美

元，美工人平均年薪增幅為４﹒４％，但物價是以１０％以上上升時，民生必苦，民怨生，拜登

不作些樣去壓通脹是不成，而壓通脹最好的樣是：加息。



所以，美國今後加息之途會加快，就算不加快，市場也當你一定會加快，因此２０２１年

１１月１８日之後，還會有哪些投資者賭會減息，美儲局會鴿？



當市場於２０２１年１１月１８日統一認為美儲局會鷹時，這就是市場之轉捩點，因為大家

齊心看息是：進、進、進。十年債息一進至２％以上時，美股大件事了。



在２０２２年，美儲局官員會換班。



２０２２年美儲局將有三個職位空缺，傳拜登屬意Ｓａｒａｈ Ｒａｓｋｉｎ、Ｌｉｓａ

Ｃｏｏｋ和Ｐｈｉｌｉｐ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ出任。



拜登屬意Ｓａｒａｈ Ｒａｓｋｉｎ去出任美國銀行監管的副主席一職，他於奧巴馬時期曾

任美儲局理事及財政部副部長，參與過制定２０１０年的《多德－－佛蘭克法案》，當年在民主

黨主導下，美國國會通過了２，３００多頁的《多德－－佛蘭克法案》，伏爾克法則

（Ｖｏｌｋｅｒ＇ｓ Ｒｕｌｅ）是該法案核心之一，是主張制止商業銀行從事高風險的自營交

易，將商業銀行業務及其他事務分隔開來，亦禁止商業銀行擁有對冲基金和私募股權基金，限制

衍生品交易並對金融機構的規模施以嚴格限制。



在鮑威爾任美儲局主席期間，鮑威爾的美儲局則簡化了（即是淡化了）伏爾克規則。



Ｒａｓｋｉｎ曾將金融危機歸咎於「將許多人的利益邊緣化的放鬆管制熱潮」，可以預期，

２０２２年可能是美國金融政策一個政策轉折年，Ｒａｓｋｉｎ極可能有一整套方案，會教華爾

街和企業頭痛，如果銀行要減少涉足對冲基金和私募股權基金，和限制作衍生品交易，美股會怎

樣了？怕不用加息，相關銀行也要自動收遮了。



Ｌｉｓａ Ｃｏｏｋ曾任奧巴馬政府的白宮經濟顧問委員會的高級經濟學家，Ｃｏｏｋ最近

一次講話曾表示支持拜登的經濟項目。



Ｐｈｉｌｉｐ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ研究重點是勞動力市場和貧困，在勞動力市場趨緊的成

本和效益方面，他認為是利大於弊。簡括言，加薪是好的，工薪上升，通脹自然升。



今年將獲投票權的美儲局理事包括堪薩斯城聯儲主席Ｅｓｔｈｅｒ Ｇｅｏｒｇｅ、克利夫

蘭聯儲主席Ｌｏｖｅｔｔａ Ｍｅｓｔｅｒ、聖路易斯聯儲主席Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ，

他們三人最近都對物價飈升發表了鷹派評論。



在２０２２年，市場將可看到不再認為通脹是暫時性的鷹派美儲局投票者，肯支持高工資的

可能儲局理事，會支持拜登經濟項的可能理事，要對金融機構嚴加監管的可能理事。



因此２０２２年，美儲局的政策應是從緊不從寬。



中國人行又如何？



＊扳了加息掣致美股大跌＊



可見加息彈已上了膛，只欠扳掣，而這掣在今周一，由美儲局主席鮑威爾及白宮發言人一齊

扳了，結果就是美股大跌，鮑威爾和白宮發言人扳了怎樣的掣？明續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

