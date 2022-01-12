《專家之言－何志銘》不明朗因素雖多，惟恒指或重上２４０００點

《專家之言》昨（１１日）港股輕微低開６７點，報２３６７８點，隨後倒升１１３點，惟

午後走勢轉差，轉跌１４８點，幸尾段跌幅收窄。主板股票的升跌比率為１７比２３，恒指成分

股２５隻股份上升，下跌股份３８隻，升跌比率為３９比５９。恒指跌７點收報２３７３９點，

主板成交１２９６﹒２４億元。國企指數報８３６９點，升３點或升０﹒０４％。恒生科技指數

報５６１９點，跌５點或跌０﹒１０％。滬、深港通南下交易分別淨流入１５﹒１７億及

１２﹒３７億元人民幣。

數據方面，中國將公布１２月消費者物價指數（ＣＰＩ），年率升幅料由２﹒３％收窄至

１﹒７％，１２月生產者物價指數（ＰＰＩ）年率升幅料由１２﹒９％收窄至１１﹒３％。美國

公布１２月消費者物價指數，料由２８３﹒２升至２８４﹒７，月率升幅料由０﹒８％收窄至

０﹒４％，年率升幅料由６﹒８％擴大至７％。



＊觀望美通脹數據及鮑威爾講話，Ｏｍｉｃｒｏｎ仍困擾大市＊



市場觀望本周三（１２日）公布的美國上月通脹數據及美聯儲局主席鮑威爾在聽證會上針對

貨幣政策的講話，對後市具實照去向作用。的確Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒仍困擾著大市，不明朗

因素導致大家以觀望為主。另外，市場已預期美國加息快過預期，惟本港加息幅度未必照跟美國

步伐。人行進行１００億人幣７天期逆回購操作，屬市場預期操作手段。回至港股方面而言，若

從日線圖看，恒指１０天線已升穿２０天線，而ＭＡＣＤ牛差距未有大幅收窄，技術上恒指有機

會重上２４０００點關口。

《獨立股評人 何志銘》



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