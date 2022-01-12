【息誘奏效】中海油出招救價曾飆１１％，上企１０元靠呢個因素！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１２日報道》中海油（００８８３）去年受美國制裁令影響，遭

大量外資拋棄，集團認為目前估值被低估，決定推出救價組合拳，以四大措施提振股價，包括提

出新派息政策、派發特別股息、回購股份及推進回Ａ。消息刺激股價早市一度急飆１１％，創十

個月高。專家認為，若成功落實回Ａ，市帳率可升至１倍，意味股價有望進一步看好！



＊承諾三年股息不少於０﹒７元，預期周息率達８厘＊



中海油首席執行官徐可強昨日（１１日）在記者會上表示，歐美股東原本佔中海油整體股東

逾７０％，由於美國政府要求美資投資者沽清中海油持股，令中海油股價大幅波動。繼中海油美

國存託股份（ＡＤＲ）去年底從多倫多證券交易所退市後，美國存托股份計劃亦將於下月３日終

止。

鑑於美資撤走令中海油估值被低估，集團將推出一系列舉措以修復股價。除了維持一年兩次

派息外，集團承諾未來三年的每股股息絕對值收益不低於０﹒７元，並採用回購方式支持股價。

以上日收市價（消息公布前）８﹒５７元計算，中海油預期周息率達８﹒１６厘。與中石化

（００３８６）及中石油（００８５７）相比，其預期周息率處於兩者之間。

此外，適逢今年是中海油在港上市２０周年，為了感謝及回饋股東，中海油擬加派特別股息

，詳情將於３月公布。至於回Ａ進展，徐可強表示一切順利，但未有明確時間表。中海油於去年

１１月向中證監提交發行Ａ股的申請獲當局受理。

受救價組合拳推動，中海油早段最多飆逾１１％，高見９﹒５２元，創去年三月以來最高，

其後升勢略為回順，半日仍升７﹒９４％，收報９﹒２５元。中石化及中石油亦跟升，分別升逾

１％及２％，收報３﹒９２元及３﹒７９元。



＊上調產量目標１２％，油價存在眾多不確定性＊



本業方面，集團預計，今年淨產量目標為６－６﹒１億桶油當量，較去年目標增加近１２％

；資本支出預算總額為９００－１０００億元人民幣，與去年相若。集團又估計，今年有１３個

新項目投產。

國際油價去年大幅反彈，中海油料未來三年油價處於７０美元以上，但影響油價的不確定性

仍有很多，包括疫情、貨幣政策、地緣政治、美國加息等，料今年原油需求有望恢復至疫情前水

平，全年供需維持「緊平衡」狀態。



＊熊麗萍：回Ａ令市帳率升抵１倍，若成功落實不難上企１０元＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，中海油今早開升約１０％，料目前股價已大致反映派息政策和回購因素

；加上，對油價看法較審慎。隨着產油國維持增產計劃以應付全球經濟復甦下原油需求上升，料

油價未來難大升。而近期油價升勢比預期快，亦局限未來升幅，間接限制中海油的盈利能力。

熊麗萍相信，中海油股價能否進一步向上，要視乎回Ａ進程！據監管規定，國企配股或公開

發售股份時，股價不能低於每股資產淨值（ＮＡＶ），意即市帳率不能低於１倍。

換言之，若中海油完成回Ａ計劃，即發行新股，需符合上述要求。熊麗萍以目前中海油的市

帳率約０﹒７５至０﹒８倍計算，市帳率升至１倍的話，意味有約２５％潛在升幅，對應股價約

１０－１１元水平。

在三桶油中，熊麗萍認為，考慮到管理層於８元水平宣布回購政策，反映此水平未能完全反

映其真實價值，相信８﹒２至８﹒３元具較大支持力。而推進回Ａ有助估值修復至１０元以上，

在支持位及阻力位明確下，視其為行業首選。不過，由於現價已升至９元以上，短線再追入值博

率不高！

