《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾６００點，比亞迪短線值博

《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾出席參議院聽證會時，發言不如預期般

強硬，而且並未暗示３月加息，納指彈升２１０點，全線中概科網股受惠造好。消息帶動港股大

型科網股飆升，京東（０９６１８）公布首度進軍歐洲開設實體零售店，同時獲高盛唱好今年將

有兩成穩定增長，高開逾８％。

此外，中海油（００８８３）建議派發上市廿周年特別息，維持一年兩次派息同時承諾未來

三年的每股股息絕對值收益不低於０﹒７元，並將適時回購股份。多項利好因素刺激中海油開市

急飆逾一成。

盤中京東及中海油維持升勢，ＡＴＭ股亦有買盤支持，美團（０３６９０）越升越有，盤中

進一步擴大升幅至逾９％，獨獻恒指逾百點升幅。而弱勢多時的新能源車股亦見回彈，吉利

（００１７５）升近６％、比亞迪（０１２１１）升逾７％。

恒指午市收盤前升幅擴大至逾５００點，午後更進一步升超過６００點，惟於上月高位

２４３８５前見較大阻力，未能突破。恒指最終收報２４４０２，升６６３點或２﹒７９％，主

板成交１５３６﹒０２億元。國指收報８６１２，升２４３點或２﹒９１％。科指收報５８９９

，升２８０點或４﹒９９％。

Ａ股一同造好，上證綜合指數報３５９７，升２９點或升０﹒８４％，成交４３５８﹒１８

億元人民幣。深證成份指數報１４４２１，升１９７點或升１﹒３９％，成交６２５３﹒３６億

元人民幣。



＊恒指上望２４６００，比亞迪轉勢值博＊



恒指本周表現強勢，昨日（１１日）輕微整固後今日延續升勢，突破五十天線。恒指今日升

幅上殺逾２３００張相關熊證，而下一熊證重貨區位於２４６００以上，該位亦是現時１００天

線所在位置，料有較大阻力。

中汽協公布１２月中國汽車銷量２７８﹒６萬輛，按年減少１﹒６％，惟新能源汽車銷量按

年增１﹒１倍，再創歷史新高，吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）等車股反彈。比亞

迪上兩個交易日下試低位時，於牛熊線約２３６元水平前均成功企穩，今日急升超過７％，成功

收復十天線，但至廿天線前遇較強阻力。明日若能突破此水平，短線不妨追入，上望１００天線

約２７４元水平。（ｈｃ）

