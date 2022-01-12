【國際要聞】波蘭拒執行歐盟司法裁決，面臨７千萬歐元罰款

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟內部分裂加劇，由於波蘭拒絕執行歐盟的一項司法裁決，
歐盟未來數周可能對波蘭實施７千萬歐元的罰款。據英媒報道，歐洲法院去年７月裁定，波蘭成
立司法審查機構，來監管法官的判決，違反了歐盟的司法運作原則。歐盟要求波蘭在本月１１日
前作出回應，否則就會被罰款。（ｊｆ）
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