【國際要聞】波蘭拒執行歐盟司法裁決，面臨７千萬歐元罰款

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟內部分裂加劇，由於波蘭拒絕執行歐盟的一項司法裁決，

歐盟未來數周可能對波蘭實施７千萬歐元的罰款。據英媒報道，歐洲法院去年７月裁定，波蘭成

立司法審查機構，來監管法官的判決，違反了歐盟的司法運作原則。歐盟要求波蘭在本月１１日

前作出回應，否則就會被罰款。（ｊｆ）

