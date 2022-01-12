【新冠肺炎】歐洲未來６周恐逾半人染疫，世衛警告勿當風土病

《經濟通通訊社１２日專訊》新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播迅速，世衛組織周二警告，
未來６至８周或會有一半歐洲人染疫。
根據世衛發布的資料，歐洲在今年首周有逾７００萬人感染Ｏｍｉｃｒｏｎ，歐洲各國單日
新增個案而不斷創新高。世衛同時警告，目前病毒演變仍有很大不確定性，不應視之為流感一類
風土病。
世衛新冠疫苗技術小組亦承認，面對病毒不斷變種，重複接種現有疫苗是不適當和不可持續
，建議研發新配方。（ｊｆ）
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