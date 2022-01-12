《台股攻略－黃振宇》美國加息立場軟化，電子權值股回勇

《台股攻略》美聯儲局主席鮑威爾昨日（１１日）發表軟化加息立場講話，帶動美國科技股

回勇，台股加權指數今日（１２日）高開，台積電再度撐市，塑化股份同步走強，大市一度升過

百點，逼近１８４００點關口，但航運股受壓，指數最終升８７點，收１８３７５點，成交金額

為２８４８﹒９億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入１０４﹒９億元。

台積電明日舉行法說會，獲資金持續進駐，股價收６６０元，升１﹒４％，創近１１個月收

市新高；大立光今日除息，早段一度衝上２４８０元，但隨即受壓，收２３７５元，跌２﹒７％

；欣興升３﹒６％，國巨升１﹒８％，台達電跌１﹒７％，友達跌０﹒９％，矽力─ＫＹ跌

１﹒６％。航運的貨運三雄高開後陸續下跌，陽明收１０８元，跌３﹒６％；長榮收１２８﹒５

元，跌４﹒１％；萬海收１７６元，跌３％。航空雙雄的華航收２５﹒２５元，跌４％；長榮航

收２５﹒３元，跌３﹒３％。散裝航運的正德、中航、志信及中櫃均跌超過２％，但宅配通及榮

運則分別升８﹒７％及６﹒２％。台塑四寶的台塑、南亞、台化及台塑化去年合共全年大賺

２４０３億元創新高，較２０２０年大升２﹒３倍，其中，台塑積極搶攻半導體商機，電子級化

學品新產能將於本季陸續出台，獲資金追捧下，台塑升近３％，收１０９元，創２個月新高。其

他塑膠股的中石化、南亞及恒大均升超過１％。外電報導，矽晶圓大廠環球晶以５３億美元收購

德國同業的世創（Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ），並有望獲得中國監管機構核准，消息刺激環球晶股價

大升６﹒３％，收８７２元，其母公司中美晶也亦升２﹒４％。

外圍股市震盪，惟台股回調時買盤強勁，考量美聯儲釋出軟化加息立場，且本周大立光及台

積電等電子股業績出台，市場投資氣氛轉好下，投資者現時仍可布局前景較好的電子權值股。《

富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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