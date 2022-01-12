《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證重貨區具高度參考性

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融

業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、中通快遞（０２０５７）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選華潤啤酒（００２９１）、農夫山泉（０９６３３）與創科實業（００６６９）。

本周一（１０日）的市況再次證明，當某個指數水平累積了大量以該水平為收回價的指數牛

證╱熊證街貨量，形成重貨區後，我們便應假設淡友大戶╱好友大戶已經訂好了他們的殺倉目標

。若見指數升近指數，重貨區內的全部或大部分指數熊證於短時間內被強制性收回的可能性非常

大；反之亦然。因此，於此階段，指數牛熊證投機者不應急於逆市圖利，跟大戶對抗。此外，重

貨區內的牛熊證被殺掉後，若下一個重貨區距離現水平太遠，大戶是不會強行再攻的。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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