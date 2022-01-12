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即市新聞

12/01/2022 09:06

【虛幣世界】鮑威爾講話後大市反彈，比特幣及山寨幣造好

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１２日報道》美國聯儲局主席鮑威爾周二晚赴參議院，他指出美
國經濟不再需要高度寬鬆政策，但並未表示會提前於三月加息，消息令投資者鬆口氣，美股及加
密貨幣市場反彈，其中比特幣曾重返四萬三美元關口。惟投資者關注即將公布美國十二月份
ＣＰＩ指數，市場預計按月升０﹒５％至７﹒１％，而過去兩個月的ＣＰＩ公布後，加密貨幣市
場都惹來大幅波動。
　　其他山寨幣同樣造好，以太幣升５％至三千二美元水平，而Ｌａｙｅｒ　１　代幣　
ＮＥＡＲ在過去一周仍升了１３％。有分析認為，目前比特幣上行勢頭正在改善，這表明買家可
能在亞洲交易日保持活躍，根據日線圖上的相對強弱指數（ＲＳＩ），目前比特幣是自１２月
１０日以來最超賣的一次。通常，超賣讀數先於價格回升，類似於　９　月下旬發生的情況。
　　虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報４１７２８﹒８４元（美元．下同），
跌０﹒２２％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３０６７﹒６９元，跌０﹒４９％；艾達幣
報１﹒１３元，升１﹒０７％；瑞波幣報０﹒７３元，跌０﹒３８％。

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