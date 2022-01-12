《談國論企－黎偉成》銀行俏看新季度經濟前景

《談國論企》中國的銀行家對２０２１年四季度的經濟普表正常的同時，更對２０２２年一

季度的經濟發展感到信心，和看好盈利前景。尤其是大企業的貸款需求回升和小企的信貸強烈，

可在一定程度意味整體國民經濟有望保持穩中有進的行進。



＊製造業基礎設施批發零售業貸款皆擴張＊



來自中國人民銀行所發布的《２０２１年四季度銀行家問卷調查報告》，可在相當程度顯示

銀行家對中國經濟前景保持良好的信心，重點有：

特別是（一）有預見性的「對下季度宏觀經濟熱度預期」，銀行家相信２０２２年一季度的

熱度較２０２１年四季度之數，會提升６個百分點，相對於上季度所升的３﹒９度要高出２﹒１

個百分點，不僅逐個季度有所上調，且看法是愈來愈樂觀。

連同銀行家對調查所處的２０２１年四季度的「宏觀經濟熱度指數」，認為「正常」的，佔

比達６５﹒８％，較對上一個季度減少６個百分點，卻有３１﹒８％感到「偏冷」，反映出現況

即使不大理想，無改銀行家俏看經濟前景的觀點。

此因（二）多個主要行業的貸款需求，普有理想的增長，並可見之於「貸款總體需求指數」

中的（Ｉ）製造業的貸款需求指數於２０２１年四季度達６７，環比即使下跌，唯是回落的幅度

卻只有０﹒４個百分點，相對於三季度環比所跌的２﹒２個百分點有明顯的收窄。國家統計局所

發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２１年１２月份達５０﹒３，環比增長

０﹒２個百分點，連同１１月份達５０﹒１環比增０﹒９個百分點，確認止住１０月份的

４９﹒２和９月份的４９﹒６連續兩個月跌破臨界點５０以下的收縮劣境，亦扭轉４月份以來的

７連跌，顯然是製造業強化貸款需求的其中重要原因。

至於其他主要行業，貸款需求保持擴張的有（ＩＩ）基礎設施行業相關指數６０﹒８，即使

環比回落２﹒３個百分點，仍然處於較快擴張的區間。同樣情況見之於（ＩＩＩ）批發零售業的

貸款需求指標，期內達到６２﹒１，高於基礎設施行業，環比跌幅持平於三季度的１﹒６個百分

點。

但（ＩＶ）房地產企業的貸款需求，就相當疲弱，指數於２０２１年四季度僅為４４﹒４，

處臨界點５０以下的水平，加上環比回落０﹒９個百分點，顯收縮情況持續惡化。

和（三）分企業規模看，三大類規模的企業貸款需求皆強烈：（ｉ）大型企業貸款需求於是

季度的指數，為５７﹒１，環比提升０﹒９個百分點；而另兩類規模企業的貸款需求即使環比下

跌，卻處於高速的擴張區域，尤其是（ｉｉ）小型企業的貸款需求指數高達７０﹒５，而

（ｉｉｉ）中型企業為６０﹒６，故環比分別回落１﹒６個百分點及０﹒２個百分點，也不是問

題。



＊銀行業處高景氣區域而盈利優於上年＊



正正因為企業的貸款需求相對理想，故銀行家對行業的觀感亦見理想，尤以（１）「銀行業

景氣」指數，於２０２１年四季度達７０﹒２的高景氣區，環比及同比更分別上升０﹒３個百分

點和２﹒３個百分點；而（２）「銀行盈利指數」，於是季達６４﹒８，即使低於「景氣指數」

，惟擴張力度仍相對強烈

，而環比稍跌０﹒４個百分點，同比則增加４﹒９個百分點，可以接受。

再看（四）銀行家對「貨幣政策感受指數」，亦佳，理由為：整體指數於是季度達５４﹒１

，比對上一個季度只是回落０﹒２個百分點，重要的是認為「適度」者的指數達８４﹒５，環比

上升２個百分點，認為「寬鬆」者則下跌１﹒２個百分點至１１﹒８。此屬佳象。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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