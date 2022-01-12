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12/01/2022 09:32

《異動股》京東高開逾８％，隔晚美中概股反彈兼高盛曾唱好

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升８﹒６５％，報２９８﹒８元
，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２１﹒２７％。該股成交約６０萬股，涉資１﹒７８億
元。
　　隔晚京東美股高收逾一成，報每股７６﹒７６美元。隔晚美股全面造好，其中美聯儲主席鮑
威爾表達了聯儲將遏制通脹的意願，但未暗示三月將會加息，科技股帶動大市氣氛。
　　高盛發表研究報告指，雖然京東近期股價受中國宏觀經濟、疫情及騰訊減持影響而回落，但
仍認為京東具有韌性的第一方及第三方零售業務，可憑藉強大的供應鏈能力繼續推動基本面穩健
增長，２０２２年收入料保持逾２０％健康增長，利潤率亦將表現穩定。
　　現時，恒生指數報２４０６９，升３３０點或升１﹒３９％，主板成交３３﹒６７億元。國
企指數報８４９３，升１２４點或升１﹒４８％。恒生科技指數報
５７５０，升１３０點或升２﹒３２％。
　　即月期指新報２４０２７，升３２４點，低水４３點。即月國指期貨報８５０７，升１５２
點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３５６７，無升跌或無升跌，成交４４１３﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２２３，無升跌或無升跌，成交６１４４﹒３８億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２９８﹒８０元　升８﹒６５％
　　京東健康（０６６１８）　　６６﹒５０元　升２﹒３９％
　　京東物流（０２６１８）　　２６﹒００元　升１﹒３６％
　　美團（０３６９０）　　　２１６﹒００元　升３﹒８５％
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒００元　升１﹒８６％
　　阿里（０９９８８）　　　１２８﹒６０元　升２﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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