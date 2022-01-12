《異動股》京東高開逾８％，隔晚美中概股反彈兼高盛曾唱好

《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升８﹒６５％，報２９８﹒８元

，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅２１﹒２７％。該股成交約６０萬股，涉資１﹒７８億

元。

隔晚京東美股高收逾一成，報每股７６﹒７６美元。隔晚美股全面造好，其中美聯儲主席鮑

威爾表達了聯儲將遏制通脹的意願，但未暗示三月將會加息，科技股帶動大市氣氛。

高盛發表研究報告指，雖然京東近期股價受中國宏觀經濟、疫情及騰訊減持影響而回落，但

仍認為京東具有韌性的第一方及第三方零售業務，可憑藉強大的供應鏈能力繼續推動基本面穩健

增長，２０２２年收入料保持逾２０％健康增長，利潤率亦將表現穩定。

現時，恒生指數報２４０６９，升３３０點或升１﹒３９％，主板成交３３﹒６７億元。國

企指數報８４９３，升１２４點或升１﹒４８％。恒生科技指數報

５７５０，升１３０點或升２﹒３２％。

即月期指新報２４０２７，升３２４點，低水４３點。即月國指期貨報８５０７，升１５２

點，高水１４點。

上證綜合指數報３５６７，無升跌或無升跌，成交４４１３﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１４２２３，無升跌或無升跌，成交６１４４﹒３８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２９８﹒８０元 升８﹒６５％

京東健康（０６６１８） ６６﹒５０元 升２﹒３９％

京東物流（０２６１８） ２６﹒００元 升１﹒３６％

美團（０３６９０） ２１６﹒００元 升３﹒８５％

快手（０１０２４） ８２﹒００元 升１﹒８６％

阿里（０９９８８） １２８﹒６０元 升２﹒３９％

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（ｈｃ）

