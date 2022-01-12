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12/01/2022 09:25

《異動股》中海油（８８３）高開逾一成，擬派廿周年特別息兼回購

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中海油（００８８３）現價升１０﹒２７％，報９﹒４５元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒６６％。；成交約１８１６萬股，涉資１﹒７２億
元。
　　中海油宣布，加派上市２０周年特別股息，２０２２年至２０２４全年股息支付率預計將不
低於４０％；無論公司的經營表現如何，全年股息絕對值預計不低於每股０﹒７元╱股（含稅）
。按中海油昨日收市價８﹒５７元，意味２０２２至２０２４年股息率接近８﹒２厘，回復疫情
前派息水平。
　　另外，今年公司將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。
　　中海油今年中期股息已派０﹒３元，去年全年派息共０﹒４５元，疫情前派０﹒７８元。
　　布蘭特原油期貨結算價漲２﹒８５美元，報每桶８３﹒７２元，升幅３﹒５２％。紐約期油
升２﹒９９元，報每桶８１﹒２２元，升幅３﹒８％。
　　中石油（００８５７）升３﹒２４％，報３﹒８２元；中石化（００３８６）升１﹒８％，
報３﹒９５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２４０６９，升３３０點或升１﹒３９％，主板成交３３﹒６７億元。國
企指數報８４９３，升１２４點或升１﹒４８％。恒生科技指數報
５７５０，升１３０點或升２﹒３２％。
　　即月期指新報２４０２７，升３２４點，低水４３點。即月國指期貨報８５０７，升１５２
點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３５６７，無升跌或無升跌，成交４４１３﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２２３，無升跌或無升跌，成交６１４４﹒３８億元人民幣。

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　９﹒４５元　升１０﹒２７％
　　中石油（００８５７）　３﹒８２元　　升３﹒２４％
　　中石化（００３８６）　３﹒９５元　　升１﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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