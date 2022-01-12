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12/01/2022 11:03

【數字人幣】人行：數字人幣落地冬奧場景４０萬個，交易額９６億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人行營業管理部公布，閉環外冬奧支付環
境建設圓滿收官，５０個重點商圈本外幣卡受理環境改造完畢，全市９８％以上ＡＴＭ可受理外
幣銀行卡取現。數字人民幣冬奧場景試點穩妥推進，實現七大場景全覆蓋，開展３場大型數字人
民幣試點活動，落地場景４０﹒３萬個，交易金額９６億元人民幣。

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