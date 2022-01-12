  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2022 12:45

《午市前瞻》恒指料突破百天線現轉勢，國營內房再大跌機會微

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收市報２４２４１，升５０２點或２﹒１２％，
主板成交８１４﹒７８億元。恒生中國企業指數報８５５２，升１８３點或２﹒２％。恒生科技
指數報５８３６，升２１６點或３﹒８６％。

＊溫鋼城：中海外２１元可吸納＊
　　
　　恒指高開３３０點，目前突破了５０天線。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副
總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，以目前走勢，恒指若升穿１００天線，意味出現轉勢訊號
，惟今天升幅過急，內房問題尚未完全改善，亦未知騰訊（００７００）、阿里巴巴
（０９９８８）等大型企業會否持續減持股份，投資者宜分段入市部署。他相信，恒指好淡分水
嶺為去年年底的雙底頸線２３５９０點，以及去年全年低位２２６６５點。
　　據內地傳媒引述消息報道，有１１間房企獲納入人行制定的需要流動性支持房企名單。內房
股早段偏軟，中海外（００６８８）跌２％，潤地（０１１０９）及龍湖（００９６０）都低開
。溫鋼城表示，早前已有消息指中央有意放寬對房企的監管，內房股已累積一定升幅，即使今天
再有相關消息，但股價已經衝至高位，今天回調屬意料之內。他認為，有國營背景的內房再度大
幅下跌的機會不大，當中中海外估值平。市帳率只有０﹒５倍，預測股息高達６﹒８厘，看好年
內走勢，投資者可於２１元吸納，年內目標２８元，止蝕位就設於１８元。（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS12/01/2022
【FOCUS】通脹「東方不亮西方亮」　中國力衝首季信貸開門紅
大行報告12/01/2022
中海油擬派特別息兼回購　大行都話誇啦啦！　Click入嚟睇吓
開市Good Morning12/01/2022
熊麗萍：中海油回A值得憧憬料上試10元關　港股再升靠新舊經濟股協力
大行報告12/01/2022
【大行炒D乜】摩通評賭股　金沙跟得過
財經熱話12/01/2022
【虛幣世界】鮑威爾講話後大市反彈，比特幣及山寨幣造好
財經熱話11/01/2022
【車股入後波】大行輪番唱好　車股難改弱勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金