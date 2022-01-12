《午市前瞻》恒指料突破百天線現轉勢，國營內房再大跌機會微

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收市報２４２４１，升５０２點或２﹒１２％，

主板成交８１４﹒７８億元。恒生中國企業指數報８５５２，升１８３點或２﹒２％。恒生科技

指數報５８３６，升２１６點或３﹒８６％。



＊溫鋼城：中海外２１元可吸納＊



恒指高開３３０點，目前突破了５０天線。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副

總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，以目前走勢，恒指若升穿１００天線，意味出現轉勢訊號

，惟今天升幅過急，內房問題尚未完全改善，亦未知騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）等大型企業會否持續減持股份，投資者宜分段入市部署。他相信，恒指好淡分水

嶺為去年年底的雙底頸線２３５９０點，以及去年全年低位２２６６５點。

據內地傳媒引述消息報道，有１１間房企獲納入人行制定的需要流動性支持房企名單。內房

股早段偏軟，中海外（００６８８）跌２％，潤地（０１１０９）及龍湖（００９６０）都低開

。溫鋼城表示，早前已有消息指中央有意放寬對房企的監管，內房股已累積一定升幅，即使今天

再有相關消息，但股價已經衝至高位，今天回調屬意料之內。他認為，有國營背景的內房再度大

幅下跌的機會不大，當中中海外估值平。市帳率只有０﹒５倍，預測股息高達６﹒８厘，看好年

內走勢，投資者可於２１元吸納，年內目標２８元，止蝕位就設於１８元。（ｅｒ）

