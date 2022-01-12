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12/01/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨買入６０﹒７億人幣，買騰訊沽比亞迪

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開３３０點，報２４０６９點。最高升６６３點報
２４４０２點，最低升３３０點報２４０６９點。恒指收報２４４０２點，升６６３點或
２﹒７９％。
　　按額度計算，北水全日淨買入６０﹒７億元人民幣，增加１２０﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多
的依次是比亞迪股份（０１２１１）、香港交易所（００３８８）、華潤啤酒（００２９１）。
　　主板成交１５３６﹒０２億元增加１８﹒５％。其中港股通成交３５４﹒４億元，佔總成交
２３﹒１％。

＊去年內地汽車產銷按年皆增逾３％＊

　　國家工信部公布，２０２１年內地汽車產銷分別完成２６０８﹒２萬輛和２６２７﹒５萬輛
，同比分別增長３﹒４％和３﹒８％，結束了連續三年的下降趨勢。當中新能源汽車銷售完成
３５２﹒１萬輛，同比增長１﹒６倍，連續７年位居全球第一；搭載組合輔助駕駛系統的乘用車
新車市場佔比達到２０％。
　　數據又顯示，２０２１年中國品牌乘用車累計銷售９５４﹒３萬輛，同比增長２３﹒１％，
市場份額達４４﹒４％，同比提升６個百分點；汽車整車出口２０１﹒５萬輛，同比增長１倍，
創歷史新高。
　　騰訊控股升４﹒５２％報４８０﹒８元，北水淨買入１２﹒２億元；美團升９﹒１３％報
２２７元，北水淨買入１１億元；快手升６﹒４％報８５﹒６５元，北水淨買入４﹒８億元。
　　比亞迪股份升７﹒６３％報２５９﹒６元，北水淨賣出３﹒２億元；香港交易所升
２﹒０３％報４６１﹒８元，北水淨賣出２﹒６億元；華潤啤酒升１﹒８７％報５７﹒２元，北
水淨賣出１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１２﹒２０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒９９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒７８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒６５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－３﹒２０
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒６１
　　華潤啤酒　　（００２９１）　　　　　－１﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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