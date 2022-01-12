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即市新聞

12/01/2022 15:42

《美元走勢－羅明立》美匯若失守９５﹒５０，好友可暫時退守

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒３４　１１５﹒４０　１１５﹒２３
　　歐元╱美元　１﹒１３６４　１﹒１３７８　１﹒１３６３
　　英鎊╱美元　１﹒３６３５　１﹒３６４６　１﹒３６２８
　　美元╱瑞郎　０﹒９２３７　０﹒９２４２　０﹒９２２６
　　美元╱港元　７﹒７９６５　７﹒７９７４　７﹒７９４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周二（１１日）美匯指數繼續下挫，鮑威爾在聽證會就貨幣政策的發言相對謹
慎，指聯儲局在今年將實現貨幣政策正常化，如有必要，美聯儲會作多次加息。鮑威爾暗示縮表
未有決定，允許到期債券退出資產負債表，而不是主動向市場出售。市場認為其言論沒有預期強
硬，風險情緒受到提振，刺激美股三大指數上升，美匯則受壓。
　　美匯指數由９６水平跌至９５﹒５５，正考驗９５﹒５０重要支持位的承接。美國經濟基本
面及貨幣政策無重大轉變，純粹是利好消息已被消化，短期缺乏上升動力後的倉位調整，若
９５﹒５０失守，好友可暫時退守，待較好價位再入市。　
　　市場對英國央行進一步加息的預期繼續升溫，英鎊升至１﹒３６５０附近，初步阻力
１﹒３７００╱３０。歐元仍然未能突破１﹒１３８０╱１﹒１４００阻力區，但已升穿５０天
線，短倉可保持但要做好風險管理。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３６０　１﹒１２２０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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