《美元走勢－羅明立》美匯若失守９５﹒５０，好友可暫時退守

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１５﹒３４ １１５﹒４０ １１５﹒２３

歐元╱美元 １﹒１３６４ １﹒１３７８ １﹒１３６３

英鎊╱美元 １﹒３６３５ １﹒３６４６ １﹒３６２８

美元╱瑞郎 ０﹒９２３７ ０﹒９２４２ ０﹒９２２６

美元╱港元 ７﹒７９６５ ７﹒７９７４ ７﹒７９４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》周二（１１日）美匯指數繼續下挫，鮑威爾在聽證會就貨幣政策的發言相對謹

慎，指聯儲局在今年將實現貨幣政策正常化，如有必要，美聯儲會作多次加息。鮑威爾暗示縮表

未有決定，允許到期債券退出資產負債表，而不是主動向市場出售。市場認為其言論沒有預期強

硬，風險情緒受到提振，刺激美股三大指數上升，美匯則受壓。

美匯指數由９６水平跌至９５﹒５５，正考驗９５﹒５０重要支持位的承接。美國經濟基本

面及貨幣政策無重大轉變，純粹是利好消息已被消化，短期缺乏上升動力後的倉位調整，若

９５﹒５０失守，好友可暫時退守，待較好價位再入市。

市場對英國央行進一步加息的預期繼續升溫，英鎊升至１﹒３６５０附近，初步阻力

１﹒３７００╱３０。歐元仍然未能突破１﹒１３８０╱１﹒１４００阻力區，但已升穿５０天

線，短倉可保持但要做好風險管理。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６０ １﹒１２２０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

