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即市新聞

12/01/2022 12:25

【大灣區】港交所與深交所簽訂戰略合作補充協議，推進大灣區建設

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）宣布，與深交所簽署一項戰略合作補充
協議，以加強兩地市場互聯互通，共同推進粵港澳大灣區建設。
　　根據這項補充協議，港交所與深交所將建立更緊密的全方位合作關係，進一步推動香港和中
國內地資本市場的協同發展。兩家交易所將定期就滬深港通發展、指數及衍生產品的開發、跨境
監管動態等相關話題合作舉辦論壇、研討會等市場推廣活動。此外，根據合作協議，港交所和深
交所也將開展互派人員交流及短期培訓合作，以進一步增進雙方對對方市場發展以及營運情況的
了解。
　　港交所行政總裁歐冠昇表示，香港和深圳都是全球首屈一指的金融中心，在推動區內金融市
場發展方面發揮著關鍵作用。大灣區是全球經濟發展最快和科技創新最活躍的一片熱土，很高興
能夠和深交所提升戰略合作關係，共同開創大灣區的美好明天。期待與深交所繼續攜手，不斷優
化深港通機制，再創佳績。
　　港交所與深交所長期在多個領域保持良好合作關係，其中最重要的合作是２０１６年兩家交
易所共同推出深港通。雙方曾於２００９年４月８日簽訂合作協議，此次簽訂的協議為其補充協
議。
　　深港通在去年１２月迎來五周年，其成交額持續快速增長，已成為中國資本市場雙向開放的
重要窗口。截至２０２１年１２月５日，深港通累計成交額達４１﹒９萬億元人民幣，年均增長
９４﹒５％。
（ｂｉ）

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