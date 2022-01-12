金管局就加密資產和穩定幣徵求意見，冀２０２４年前引新監管制度

《經濟通通訊社１２日專訊》金管局今日發布一份關於加密資產和穩定幣的討論文件，闡述

其對用作支付用途的穩定幣的監管制度的構思，並邀請業界和公眾於明年３月３１日或之前就有

關的監管模式提出意見。該局目標是在２０２３╱２４年之前引入新監管制度。

討論文件闡述金管局就加密資產，尤其是用作支付用途的穩定幣的監管模式的構思。該模式

參考國際建議、本地和其他主要地區的市場和監管情況，以及用作支付用途的穩定幣的特點等。

金管局亦在文件中以問與答的形式聚焦一些議題，促進持份者分享意見。

金管局總裁余偉文表示，加密資產的迅速發展，尤其是穩定幣，是國際監管機構關注的課題

，因其可能為貨幣和金融穩定帶來風險。金管局一直密切留意相關發展，並希望主動向業界和公

眾分享我們的想法。該局歡迎持份者提出意見，並會在這個範疇制訂一個風險為本、務實和靈活

的監管制度。

金管局總裁余債文在《匯思》中指出，該局正積極參與相關的國際討論。作為金融穩定理事

會的成員地區，該局預計會在今年７月前制訂計劃，按照理事會的建議，引入新的或調整現有的

監管制度。最後，金管局會繼續與其他監管機構保持溝通及緊密協調，為國際和本地的有關合作

作出貢獻。（ｃｌ）

