【夜期時段】即月期指最新報２４３３７點，升１５點，低水６５點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３３７點，升１５點，低水
６５點，最新報２４３３７點，升１５點，低水６５點，合約成交２６４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５８８點，升２點，低水２５點，最新報８５９０點，升
４點，低水２３點，合約成交２６０張。
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