《再戰明天》費城聯儲總裁發表講話，布雷納德出席參議院聽證會

《經濟通通訊社１２日專訊》美國費城聯儲總裁發表講話，及布雷納德出席參議院聽證會，

料為周四（１３日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間１３日４：４５ｐｍ，英國央行貨幣政策委員會

（ＭＰＣ）委員曼恩就歐洲經濟分化發表演講。晚上６：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參

與一項活動的線上問答環節。９：００ｐｍ，美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表講話。

１０：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在一場有關氣候變化的研討會上作介紹性發言。

１１：００ｐｍ，美聯儲理事布雷納德在參議院金融委員會關於她擔任美聯儲副主席提名的聽證

會作證。



＊日本公布貨幣供應，美國公布ＰＰＩ＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料由４％

收窄至３﹒８％；１２月貨幣供應Ｍ３年率升幅料由３﹒６％收窄至３﹒５％。本港時間

２：００ｐｍ，日本公布１２月工具機訂單。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物

價指數（ＰＰＩ），月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒４％，年率升幅料由９﹒６％擴大至

９﹒８％；連續申請失業救濟金人數料由１７５萬升至１７６萬；首次申請失業救濟金人數料由

２１萬降至２０萬。

在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）、瑞強（０８４２７）等。

