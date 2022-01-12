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12/01/2022 10:24

【新冠疫苗】城大：下月２４日起進校人士須至少接種一劑新冠疫苗

　　《經濟通通訊社１２日專訊》城市大學宣布，由下月２４日起，所有師生、教職員、承辦商
以及其他進入校園的人士，除持有醫生證明書證明不允許外，均須至少接種一劑新冠疫苗。
　　城大表示，因應政府疫苗氣泡涵蓋學校等場所，城大在前日已向全體師生發送郵件交代安排
，如學生因個人原因未能返回校園上課，可向所屬學術部門申請進行網課。（ｓｌ）

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