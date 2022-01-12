  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/01/2022 15:27

【預算前瞻】安永料本財年財赤１８０億元，較政府預測少８成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港府將於下月公布新一份財政預算案，會計師行安永預期，
２０２１╱２２年將錄得財政赤字１８０億元，較政府早前公布預算少８成。而截至今年３月底
，預計財政儲備將下降至９１００億元，相當於２０２１預計ＧＤＰ的３２％，即政府約１５個
月開支。
　　安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波在網上會議中表示，政府赤字較預期低是由於土地
收入可觀，共賣出８幅地皮，部分更以高價成交、加上發展商加快土儲以致推高補地價收入增加
，預期今年土地收入可以達到１２２６億元，較預期多２５０億元、又料全年印花稅稅收為
１１００億元，為歷來最高，安永又預期，薪俸稅、利得稅將較預期多１成。

＊倡派發３０００元電子消費券及寬減薪俸稅等＊

　　何耀波提出多項總值５００億元的一次性紓困措施，包括向本港市民發放３０００元電子消
費券，以刺激本地消費及更廣泛推廣電子簽賬，料可帶動０﹒７５示至１％的ＧＤＰ增長、寬減
１００％的薪俸稅及個人入息課稅，上限為１萬元、寬免住宅物業差餉，每季每戶上限１千元、
及給予額外發放半個月社會保障；至於企業方面，建議寬免１００％利得稅，上限為１萬元；寬
免非住宅物業差餉，每季每戶上限２０００元等。
　　另外，安永建議引入地區總部稅項優惠措施，及倡議與國家有關當局探討免徵香港居民企業
從大灣區投資獲得的股息的稅項，以減輕投資者的負擔。安永又指，因應疫情，建議容許在家工
作的額外開支得以扣稅。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/01/2022
《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博
退稅年金12/01/2022
【扣稅之寶】點買年金先最精明？
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議　與深圳市政府研3鐵路項目
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭重組政府架構13局改15局　分拆運房局食衞局
數碼新體驗12/01/2022
保誠不斷提升服務 一站式數碼體驗為亞洲和非洲 5000 萬客戶提供保障方案 專訪香港首席營運及革新總監兼區域策略整合總監林德軒
財經熱話12/01/2022
【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜　一文盡覽分析重點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金