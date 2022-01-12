【預算前瞻】安永料本財年財赤１８０億元，較政府預測少８成

《經濟通通訊社１２日專訊》港府將於下月公布新一份財政預算案，會計師行安永預期，

２０２１╱２２年將錄得財政赤字１８０億元，較政府早前公布預算少８成。而截至今年３月底

，預計財政儲備將下降至９１００億元，相當於２０２１預計ＧＤＰ的３２％，即政府約１５個

月開支。

安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波在網上會議中表示，政府赤字較預期低是由於土地

收入可觀，共賣出８幅地皮，部分更以高價成交、加上發展商加快土儲以致推高補地價收入增加

，預期今年土地收入可以達到１２２６億元，較預期多２５０億元、又料全年印花稅稅收為

１１００億元，為歷來最高，安永又預期，薪俸稅、利得稅將較預期多１成。



＊倡派發３０００元電子消費券及寬減薪俸稅等＊



何耀波提出多項總值５００億元的一次性紓困措施，包括向本港市民發放３０００元電子消

費券，以刺激本地消費及更廣泛推廣電子簽賬，料可帶動０﹒７５示至１％的ＧＤＰ增長、寬減

１００％的薪俸稅及個人入息課稅，上限為１萬元、寬免住宅物業差餉，每季每戶上限１千元、

及給予額外發放半個月社會保障；至於企業方面，建議寬免１００％利得稅，上限為１萬元；寬

免非住宅物業差餉，每季每戶上限２０００元等。

另外，安永建議引入地區總部稅項優惠措施，及倡議與國家有關當局探討免徵香港居民企業

從大灣區投資獲得的股息的稅項，以減輕投資者的負擔。安永又指，因應疫情，建議容許在家工

作的額外開支得以扣稅。（ｓｌ）

