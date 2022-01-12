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12/01/2022 17:40

中銀香港料今年美國加息三次，港股估值偏低助環球資金流入

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數字金融產品部資深財富顧問高
耀豪在網上發布會表示，在全球延續復甦，政策逐漸回歸的基本面下，大類資產配置順序為股票
、債券、黃金、商品，料今年股市或繼續跑贏債市，並預期今年環球經濟增長雖然放緩，但仍遠
高於長期平均增長，而高增長支持企業盈利，將支持大市表現。
　　中銀香港資深經濟研究員蔡永雄表示，美國聯儲局平均通脹目標略為延遲了加息的必要性，
縮減買債提速為今年溫和加息提供空間，料美聯儲將於今年上半年加息，全年大約加息三次，而
美聯儲將視乎當時的經濟表現，以決定未來加息步伐。
　　高耀豪指出，隨著美國通脹高企而就業改善，美聯儲的轉向使債息上升，當長息上升將高於
短息，使收益率曲線上行，傳統上利好股市表現。在香港股市方面，港股估值相對環球偏低，隨
著經濟政策回穩，低估值將支持環球資金流入，將有利港股，而內地經濟政策以穩為上，將有利
Ｈ股盈利。
　　中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，新股市場或受惠港交所（００３８８）
ＦＩＮＩ優化、ＳＰＡＣ上市機制、人民幣計價港股等，利好企業來港集資及ＩＰＯ發展。
（ｂｎ）

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