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12/01/2022 16:53

【企業盈警】惠理集團料去年合併純利按年跌６７％至４﹒５億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》惠理集團（００８０６）發盈警，指截至去年底止年度之公司
擁有人應佔合併純利預期約為４﹒５億元，較截至２０２０年度之１３﹒７９億元減少約６７％

　　集團指，鑑於在２０２１年１２月３１日，公司所管理的大部分相關基金的回報並無超越彼
等以往的新高價或基準回報，以致表現費收入減少（２０２１年未經審核估計：２億元；
２０２０年：１４﹒６８億元），因此公司擁有人應佔合併純利預期將會下降。（ａｃ）

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