【答問大會】林鄭：土地開發程序需大幅精簡，有效整合審批土地

《經濟通通訊社１２日專訊》新一屆立法會今日舉行首次大會兼行政長官答問會，行政長官

林鄭月娥交代北部都會區發展，她在２０２１年《施政報告》提出北部都會區，嘗試解決經濟轉

型、就業、房屋和交通和地域發展不平衡等問題。自公布北部都會區至去年年底，政府紀錄超過

３００篇報章報道意見和評論文章，普遍支持北部都會區發展，建議應拆牆鬆綁，加速落實，克

服建造界人手不足等問題。



＊大幅精簡土地開發程序＊



林鄭指，為回應社會各界對北部都會區的期望，已督促相關政策局，並重申社會應為北部都

會區發展策略創造有利條件，包括土地開發程序必須大幅精簡，要在２０年內全面落實發展策略

，必須大刀闊斧，壓縮土地規劃流程，發展局會在本季度向立法會提交精簡土地發展的具體建議

，涵蓋城市規劃條例、收回土地條例、環境影響評估條例等多條法例。另外，要有效整合審批土

地，研究以混合模式發展創科用地，讓科研機構落戶香港。



＊吸引內地海外企業受人才＊



林鄭指，港府應制定有利產業及人才發展政策，更開放地考慮提供政策優惠，吸引內地及海

外企業及人才在香港發展。她表示，港府亦會強化執行機制，認為下屆政府可考慮設立副司長職

位，負責領導北部都會區等大型發展，強化跨局協助，制定指標監察成效，並與深圳市政府加強

合作。（ｈｙ）

