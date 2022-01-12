【答問大會】林鄭：設文化體育及旅遊局，分拆運房局及改組食衞局

《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥宣布重組政府架構方案，建議由目前１３個

政策局改為１５個局。她提出新設立文化體育旅遊局，將相關工作由民政事務局及商務及經濟發

展局分拆，加強推動文化事業發展，成為「十四五規劃」中，中外文藝交流中心。



＊運房局分拆加快興建公營房屋＊



運輸及房屋局將會分拆，其中建議新設房屋局會專門處理加快興建公營房屋，協助市民盡快

上樓，並監督私人住宅市場，督導房委會、房署工作，與房協，市建局及港鐵合作，結合公營機

構力量建屋。運輸方面就會重組為運輸及物流局，強調對內及對外的交通工作，對內以運輸基建

先行，研究多項包括跨境的鐵路項目；對外就會加強海、空運及物流發展，鞏固本港樞紐地位。



＊食衞局分拆推動醫療政策＊



食物及衞生局亦會分拆，醫療部分改為醫務衞生局，除應對疫情外，亦推動多項醫療政策，

包括兩個十年醫院計劃、中醫發展及基層醫療政策等，並更新公共衞生策略，進行醫療科技藥物

研發。公共衞生的工作就會與環境局合併，改作環境及生態局，接掌環境衞生，食物安全，漁農

發展等公共政策，例如廢物收集回收運送可一條龍由新政策局歸口管理。



＊創科局改為創新科技及工業局＊



創新及科技局會改為創新科技及工業局，反映再工業化的任務，目標在新田科技城引進先進

科技產業，將智能生產植根香港。民政事務局亦會改組為民政及青年事務局，加強地區為本工作

，提升社會凝聚力，制定青年政策。

林鄭又指，會建議統一政策事權，將目前由不分政策局分管的工作劃一負責，例如人力、扶

貧及退休保障會由勞福局統一負責。林鄭指會將重組建議交由下屆行政長官考慮，至於是否設副

司長，由於涉及管治風格，她建議交由下屆行政長官決定。（ｈｙ）

