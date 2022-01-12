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即市新聞

12/01/2022 16:25

《小傳日記》魚缸久旱逢甘露，內房回吐獨憔悴！

　　《小傳日記》磨到懷疑人生，一路等，等完又等……終於，等到啦！今日，魚缸要爆啦！一
開波爆３３０點上去，之後愈升愈有，嘭一聲升６００幾點。最令人期待嘅畫面出現啦，高收
６６３點報２２４０２，好耐無見過一日升咁多啦！好滾動呀！
　　喺美國嗰邊，「鮑生」無講到３月加息，相信令到魚缸好興奮，尤其係科技佬呀！今日最威
嘅非佢地莫屬，美團（０３６９０）升９巴仙，巴巴（０９９８８）反彈近６巴仙，企鵝仔
（００７００）都升近５巴仙。只不過，ＡＴＭ三位大隻佬今日都唔夠京東（０９６１８）嚟，
早段已經升得好快，臨收市再爆過，最後升近１１巴仙，去番３００銀樓上，全日走勢硬淨到不
得了！其他科技佬都「強起來」，網易（０９９９９）升近７巴仙，快手（０１０２４）、百度
（０９８８８）同嗶哩嗶哩（０９６２６）都升６巴仙。
　　難得重見陽光，歡天喜地，都有人獨自憔悴，講緊嘅係一班內房佬！有消息話人行定咗張名
單，要求啲國企出手救救房企。但呢單料似乎唔係好幫到內房佬，中海外（００６８８）、潤地
（０１１０９）同埋龍湖（００９６０）都喺高位跌番落嚟。但跌得比較傷嘅，就係近排好多人
講嘅世茂（００８１３）啦，最後跌近４巴仙，同系嘅世茂服務（００８７３）就好啲，升２巴
仙。
　　有「孖屐」人士覺得，今日內房佬嘔一嘔，只係之前食濟咗，有啲消化不良啫，唔使太過驚
，又話有阿爺「十卜」嘅內房佬好難再大大力咁冧落去，因為估值已經跌到好平喇！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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