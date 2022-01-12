【企業盈喜】晶門半導體（２８７８）料年度溢利增加逾１倍

《經濟通通訊社１２日專訊》晶門半導體（０２８７８）預期，截至去年１２月３１日止年

度，股東應佔淨溢利按年增加超過１倍，主要由於集團產品需求持續強勁，帶動產品平均售價上

升並使銷售收益按年增加逾３０％；及利潤率更佳的產品組合驅使公司平均毛利率上升所致。

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