《嬈望大中華－彭藹嬈》國內將收緊防疫措施

《嬈望大中華》近日新冠疫情從中國中部的西安蔓延至河南。西安是一個旅遊城市，重心不

在製造業，因此疫情對經濟的影響有限。然而，河南比西安離北京更近。冬季奧運開幕在即，筆

者預料北京將採取嚴謹的社交距離措施，確保賽事順利舉行。深圳也錄得新的確診個案，收緊的

防疫措施導致鹽田港的交貨時間延長。面對上升的運輸成本，歐美買家需要應付更大的通脹風險

。

受Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒影響，農曆新年期間北京將會實施國內外旅遊限制。筆者預計今

年農曆新年假期的人口流動將高於２０２１年水平，但仍低於新冠疫情爆發前。隨著勞動市場開

始趨向穩定，人們的收入大致上比去年更好。若選擇在居住地過節，本地的消費支出也會比去年

更高。





＊未來經濟預測＊



中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，提出把於２０２１年第四季度地方政府專

項債券所獲得的１﹒２萬億資金投放專項投資項目。筆者認為這是一個令經濟快速增長的方法。

至於是否可以實現優質的經濟增長，則視乎項目的目的。若有投資支撐，２０２２年的ＧＤＰ增

長應該在５％－６％左右。

從現在到農曆新年假期結束，製造和出口活動將受到限制。由於貨運時間較長，筆者預計復

活節出口訂單將在農曆新年假期後立即下達。

未來的主要風險包括房地產開發商的還款情況和Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒疫情。為化解恆大

危機，中央政府已經安排其他房地產開發商以併購方式幫助其解決財務問題，這使恆大更有可能

無法償還１月份到期的債券。

疫情來勢洶洶，望各位勿掉以輕心。筆者亦在此恭祝各位身體健康，度過一個快樂、溫馨與

平安的農曆新年！

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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