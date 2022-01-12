《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：１５條舉措跨周期調節穩外貿

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在十九屆六中全會精神專題研討班開班式上發表重要講話

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省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班１１日上午在中央黨校（國家

行政學院）開班。國家主席習近平在開班式上發表重要講話强調，黨中央舉辦這次專題研討班，

目的是深入研讀和領會黨的十九届六中全會决議，繼續把黨史總結、學習、教育、宣傳引向深入

，為實現第二個百年奮鬥目標而不懈努力。習近平指出，戰略問題是一個政黨、一個國家的根本

性問題。戰略上判斷得準確，戰略上謀劃得科學，戰略上贏得主動，黨和人民事業就大有希望。



做好跨周期調節穩外貿

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國務院辦公廳日前發布《關於做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》，提出１５條政策措施進一

步穩外貿，主要內容包括，加强財稅金融政策支持、進一步鼓勵外貿新業態發展，增設一批跨境

電子商務綜合試驗區，以及鼓勵外貿企業與航運企業簽訂長期協議，組織中小微外貿企業與航運

企業進行直客對接緩解國際物流等外貿供應鏈壓力。



住建部：擴大保障性租賃住房供給

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１月１１日，住房和城鄉建設部住房保障司負責人潘偉在國新辦舉行的《「十四五」公共服務規

劃》新聞發布會上表示，將加大金融、土地、公共服務等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供

給；多種手段擴大住房公積金制度覆蓋範圍，讓更多就業群體享受住房公積金服務。





《上海證券報》



習近平：戰略問題是一個政黨、一個國家的根本性問題

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國家主席習近平發表重要講話强調，黨中央舉辦這次專題研討班，目的是深入研讀和領會黨的十

九届六中全會决議，繼續把黨史總結、學習、教育、宣傳引向深入，為實現第二個百年奮鬥目標

而不懈努力。習近平指出，戰略問題是一個政黨、一個國家的根本性問題。戰略上判斷得準確，

戰略上謀劃得科學，戰略上贏得主動，黨和人民事業就大有希望。



浦東引領區「五個中心」融合發展新能級

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１月１１日開幕的浦東新區第七届人民代表大會第一次會議透露，未來五年是浦東全面打造社會

主義現代化建設引領區的關鍵時期。浦東新區區長表示浦東新區２０２２年要重點做好以下幾方

面工作：奮力推動改革開放實現新突破；著力提升「五個中心」融合發展新能級；全力開創人民

城市建設新局面；穩步提升現代城市治理新成效；積極促進高品質生活展現新面貌；全面推進鄉

村振興邁出新步伐；扎實推動生態環境質量新提升。



國辦發布１５條舉措跨周期調節穩外貿

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近日，國務院辦公廳發布《關於做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》（以下簡稱《意見》）。

《意見》指出，當前我國外貿面臨的不確定不穩定不平衡因素增多，外貿運行基礎並不牢固，以

習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于保持經濟運行在合理區

間的重要指示精神，落實黨中央、國務院决策部署，進一步擴大開放，做好跨周期調節，助企紓

困特別是扶持中小微外貿企業，努力保訂單、穩預期，促進外貿平穩發展。





《證券時報》



習近平：繼續把黨史總結、學習、教育、宣傳引向深入

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省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班１１日上午在中央黨校（國家

行政學院）開班。國家主席習近平在開班式上發表重要講話强調，黨中央舉辦這次專題研討班，

目的是深入研讀和領會黨的十九届六中全會决議，繼續把黨史總結、學習、教育、宣傳引向深入

，為實現第二個百年奮鬥目標而不懈努力。習近平指出，戰略問題是一個政黨、一個國家的根本

性問題。戰略上判斷得準確，戰略上謀劃得科學，戰略上贏得主動，黨和人民事業就大有希望。



電動重卡蓄勢待發

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在「雙碳」背景下，電動重卡在２０２１年整體低迷的重卡市場中異軍突起，銷量持續走高。專

家預計今年電動重卡產量將到達三倍增長達到４萬輛以上，同時帶來６０ＧＷｈ以上的動力電池

需求。受續航里程和購置成本限制，在短途運輸場景中使用換電重卡成為一種可行模式。國家電

投、協鑫能科等多家能源巨頭帶資組局，嘗試與主機廠、電池廠、第三方運營商構建閉環，一方

面通過融資租賃獲得投資收益，另一方面將電池資產掌握在手中，為將來的儲能業務做好鋪墊。



三大要素左右銀行板塊未來走向

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２０２２年開年以來，長期以來表現沉悶的銀行板塊多日逆勢上漲，受到市場密切關注。這種樂

觀情緒可從資金流向中看出端倪。未來一段時間，寬鬆預期、良好基本面和低估值三大主要因素

，有望驅動銀行板塊維持樂觀表現。（ａｈ）

