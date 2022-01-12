《鍾之日記》魚缸全日最高位收市，國企擬出手內房仍跌

《鍾之日記》１月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股三大指數造好，帶挈中港股市造好，港股以全日最高位收市，重上兩萬四大關及５０天

線（現處２４０４６）。受美股沖喜，恒指裂口高開３３０點，報２４０６９，已是今早低位所

在，加上內地公布上月ＣＰＩ與ＰＰＩ數據較預期低，在科技股帶動下，大市反覆向上，中午挨

近高位收市。內地股市午後轉好，恒指午後升穿上午高位，升幅擴大至逾６００點，ｕ盤再次沖

高，最終收報２４４０２點，以全日最高位收市，升６６３點，成交１５３６億元。科指升近

５％，報５８９９點。國企指數報８６１２，升２４３點或升２﹒９１％。



＊滬指收升０﹒８％，創業板漲２﹒６％＊



今年Ａ股終見第一個明確升市，石油、有色等資源股上漲，互聯網、汽車等板塊顯著走高，

滬綜指午後升幅穩步擴大，惟在三千六前停下，全日漲０﹒８４％，收報３５９７﹒４３點；鋰

電概念爆發，深市一吐悶氣，深成指急升１﹒３９％，創業板指更逆轉連續七日跌勢，反彈

２﹒６４％，報３１３６﹒６９點。

兩市全日成交１０６１１億元人民幣，水平與上日相若。

國家統計局今早公布，２０２１年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比漲１﹒５％，呈

回落之勢同時亦低於市場預期，但工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）的同比升幅仍然高達

１０﹒３％，ＣＰＩ和ＰＰＩ之間的超大剪刀差仍然存在。分析認為，通脹拐點形成後，市場利

率將轉下移，降息時機進一步成熟，預期一季度或有降息，今年ＣＰＩ總體上將不再對中國貨幣

政策形成緊約束。



＊獲國企併購支持，內房股普挫＊



人行傳要求國企透過併購支持１１房企，但內房逆市下跌，龍湖（００９６０）再發境內債

最多籌２８億元，收跌０﹒９％；中海外（００６８８）跌１﹒１％，碧桂園（０２００７）跌

２﹒７％，為表現最差藍籌；融創（０１９１８）挫３﹒１％；萬科（０２２０２）挫近１％；

華潤置地（０１１０９）跌０﹒４％；合景泰富（０１８１３）挫半成；雅居樂（０３３８３）

挫４﹒１％；世茂（００８１３）下滑３﹒６％。

據內地傳媒引述消息報道，綠地香港（００３３７）控股股東綠地控股

（滬：６００６０６）、融創中國和世茂集團，被列入１１家人行制定的需要流動性支持房企名

單。其他８家企業分別是中梁控股（０２７７２）、榮盛發展（深：００２１４６）、奧園

（０３８８３）、陽光城（深：０００６７１）、融信中國（０３３０１）、佳兆業

（０１６３８）、富力（０２７７７）、中南建設（深：０００９６１）。

報道稱，人行制定名單後，通過電話一對一通知了相關房企，讓相關房企準備資產處置事宜

。人行還制定針對這１１家房企美元債敞口風險的應對方案。

內地媒體報道，恒大集團（０３３３３）旗下恒大地產所持恒大地產集團貴陽置業７﹒５７

億元股權被凍結，對應持股９０％，執行法院為貴陽市雲巖區人民法院，凍結期限為２０２２年

１月６日至２０２５年１月５日。恒大連跌２日，降２﹒３％。

融創中國子公司融創房地產集團持有的數家公司股權被法院凍結，融創表示，已經解決有關

股權被法院凍結的爭議。融創對外電作出書面回覆稱，與法院凍結資產相關的一宗糾紛是其與業

務夥伴就「商業合作」產生的「小糾紛」；已經解決了這個問題，雙方都在積極爭取完成撤銷這

些法院命令的程序。



＊新能源車銷量再創新高，小鵬漲近一成領漲＊



上月內地新能源汽車銷售數據理想，帶動汽車股造好，小鵬汽車（０９８６８）走高

９﹒７％，理想汽車（０２０１５）升８﹒１％，比亞迪（０１２１１）飆７﹒６％，長汽

（０２３３３）漲近６％，吉利（００１７５）升５﹒８％，東風（００４８９）連升９日，收

升２﹒１％。廣汽（０２２３８）料去年度淨利潤最多２７％，股價今日抽高，收市仍彈高

９﹒３％。集團公布，初步測算，預計２０２１年年度實現歸屬於股東的淨利潤約為６６億至

７６億元人民幣，按年增長約１１％至２７％。

工信部公布，去年面對內外部複雜多變的經濟形勢和來自供應鏈的壓力，中國新能源汽車銷

售完成３５２﹒１萬輛，連續７年位居全球第一。與此同時，去年汽車產銷按年分別增長

３﹒４％和３﹒８％，結束連續３年的下降局面。

另外，中國汽車工業協會預測，今年中國汽車新車銷量將達到２７５０萬輛，按年增長５％

左右。其中，乘用車銷量２３００萬輛，按年增長７％；商用車銷量４５０萬輛，減少６％；新

能源汽車銷量將達到５００萬輛，增長４２％，市場滲透率有望超過１８％。



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