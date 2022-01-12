【新冠肺炎】全國昨本土確診增１６６宗，河南激增１１８宗最多

《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛健委公布，１月１１日，全國確診者新增確診２２１宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５５宗，含４宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土

病例１６６宗（河南１１８宗，其中安陽市６５宗、許昌市４１宗、鄭州市１２宗；天津３３宗

，其中津南區２８宗、西青區３宗、河西區２宗；陝西８宗均在西安市；廣東７宗均在深圳市）

。無新增死亡病例；新增疑似病例１宗，為上海境外輸入病例；新增治癒出院２０３宗。此外，

新增無症狀感染３２宗，４宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者７２４宗（境外輸入

６８１宗）。

境外輸入現有確診病例１１５０宗（其中重症病例２宗），現有疑似病例１宗。累計確診病

例１１８２５宗，累計治愈出院病例１０６７５宗，無死亡病例。截至１月１１日，全國現有確

診病例３４７６宗（其中重症病例１４宗），累計治愈出院病例９６０７７宗，累計死亡病例

４６３６宗，累計報告確診病例１０４１８９宗，現有疑似病例１宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例３０３５１宗。其中，香港特別行政區１２８０９宗（出

院１２３０４宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１７４６３宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。



＊河南安陽夜間封城＊



河南省安陽市的Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情嚴峻，當局表示，本輪疫情源頭為一名從天津返鄉的大

學生，其３名親屬亦告感染。當地１０日夜間「封城」，要求居民在家隔離。除持有通行證的公

務車和保供車輛外，全市所有機動車原則上不得上路行駛，全市生產經營單位暫停經營。

河南許昌警方通報稱，經公安機關調查，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司區域負責人張某東

違反傳染病防治法規定，實施引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為。禹州

市公安局於１０日，對張某東以涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。目前該案正在進一步辦

理中。

河南省成為內地新一輪疫情重災區。國務院副總理孫春蘭上星期六由陜西到河南調研指導防

控工作。孫春蘭指出，鄭州疫情總體趨穩、防控效果開始顯現，要盡快清除風險隱患，實現社會

面「清零」。禹州疫情的社區傳播風險仍然沒有完全消除，孫春蘭指要拓寬溯源思路，對城中村

等區域逐戶敲門，推進核酸檢測，加大轉運隔離力度，把密切接觸者、次密切接觸人員都管控到

位。（ｃａ）

