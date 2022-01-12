【新冠肺炎】豐田天津車廠周一起停運，恢復生產日期待定

《經濟通通訊社１２日專訊》中國新一波疫情防控恐再造成全球斷鏈危機，日本豐田汽車公
布，天津市因應疫情對部分區域實行封閉管控措施及全員核酸檢測，天津車廠自周一（１０日）
開始已暫停在運營。豐田汽車表示，會在政府給出指導意見，及確保當地社區和供應商防疫安全
確保的情況下，盡管恢復運營，但公司無法確認何時會恢復天津車廠的生產工作。（ｅｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話12/01/2022
《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博
|退稅年金12/01/2022
【扣稅之寶】點買年金先最精明？
|香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議 與深圳市政府研3鐵路項目
|香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭重組政府架構13局改15局 分拆運房局食衞局
|數碼新體驗12/01/2022
保誠不斷提升服務 一站式數碼體驗為亞洲和非洲 5000 萬客戶提供保障方案 專訪香港首席營運及革新總監兼區域策略整合總監林德軒
|財經熱話12/01/2022
【大行報告】大行對中海油派息回購政策感驚喜 一文盡覽分析重點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰