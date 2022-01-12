【新冠肺炎】豐田天津車廠周一起停運，恢復生產日期待定

《經濟通通訊社１２日專訊》中國新一波疫情防控恐再造成全球斷鏈危機，日本豐田汽車公

布，天津市因應疫情對部分區域實行封閉管控措施及全員核酸檢測，天津車廠自周一（１０日）

開始已暫停在運營。豐田汽車表示，會在政府給出指導意見，及確保當地社區和供應商防疫安全

確保的情況下，盡管恢復運營，但公司無法確認何時會恢復天津車廠的生產工作。（ｅｙ）

